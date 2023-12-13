Готував диверсії проти льотчиків та командирів ЗСУ. Агент ФСБ отримав тюремний термін

Житель Харкова, який працював на Федеральну службу безпеки РФ, отримав 15 років тюрми. Він готував диверсії проти українських льотчиків та командирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram .

За інформацією СБУ, мешканець Харкова стежив за військовослужбовцями Сил оборони у Харківській області.

Фото: агент ФСБ, який спостерігав за українськими військовими (t.me/SBUkr)

"У зоні особливої уваги зловмисника перебували військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники Служби безпеки", - уточнюють правоохоронці.

Вони зазначають, що чоловік намагався встановити місця тимчасової дислокації та проживання українських захисників, а також маршрути їхнього пересування на власних автомобілях. Крім цього, він намагався виявити підприємства оборонно-промислового комплексу в регіоні.

Такі дані росіяни хотіли використати для підготовки серії диверсій проти українських захисників та на оборонних заводах.

Затримання зрадника

Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ внаслідок спецоперації у Харкові, яка відбулася у березні цього року.

"За даними слідства, зловмисником є місцевий житель, який у листопаді 2022 року був дистанційно завербований кадровим співробітником оперативної групи ФСБ у Бєлгородській області Саліцевим А.П.", - з'ясували правоохоронці.

ФСБ помітила чоловіка через його брата - військового ЗС РФ у запасі. Для виконання завдань зрадник ходив вулицями Харкова та знімав на камеру свого телефону українських захисників. Для конспірації він використовував 3 мобільні телефони та 7 номерів різних операторів.

Під час обшуків у нього знайшли ноутбук та мобільні телефони з доказами роботи на ФСБ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що правоохоронці затримали на Донеччині агента ФСБ Росії, яка передавала окупантам геолокації підрозділів ЗСУ в районі Краматорська.