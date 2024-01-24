Готував артудари по штабах ЗСУ біля Авдіївки: СБУ затримала російського агента

Як зазначається, серед основних цілей ворога були штаби та ключові опорні пункти підрозділів ЗСУ під Авдіївкою. Також агресора цікавили можливі маршрути руху важкого озброєння українських військ у напрямку передової.

У зоні особливої уваги росіян були реактивні системи залпового вогню HIMARS, танки Leopard та бойові машини піхоти Bradley.

Як з'ясували правоохоронці, для здійснення ударів по об’єктах ЗСУ російський агент мав виявити їхні локації та передати відповідні координати до ФСБ.

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника і тим самим запобігли серії ворожих обстрілів позицій українських захисників у районі жорстоких боїв за Авдіївку.

У результаті спецоперації фігуранта було затримано у власному помешканні. У нього вилучено мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації об’єктів Сил оборони та листування з ФСБ.

Фото: СБУ затримала російського агента, який готував артудари по штабах ЗСУ біля Авдіївки (t.me/SBUkr)

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Мирнограда Донецької області, якого російська спецслужба завербувала у грудні 2023 року. У поле зору агресора він потрапив через те, що поширював інформацію про підрозділи ЗСУ у проросійських Telegram-каналах.

Щоб зібрати розвіддані для ФСБ, агент обходив прифронтову територію та робив "потрібні" мітки на електронній карті. Потім він перенаправляв своєму російському куратору геолокації з текстовим описом.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нещодавні затримання агентів РФ

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, що СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт в Одеській області. За співпрацю із ворогом йому загрожує довічне ув'язнення.

Також правоохоронці затримали ще одного інформатора спецслужб РФ. Зрадник збирав розвіддані про Сили оборони у Миколаєві.

Крім того, напередодні правоохоронці затримали чотирьох ворожих агітаторів у різних областях України. Вони виправдовували російську агресію, тепер їм загрожує до восьми років в'язниці.