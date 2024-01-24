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Готовил артудары по штабам ВСУ возле Авдеевки: СБУ задержала российского агента

Фото: СБУ задержала российского агента, который готовил артудары по штабам ВСУ возле Авдеевки (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности Украины в Донецкой области задержала российского агента, который готовил серию ракетно-артиллерийских ударов врага по штабам ВСУ вблизи Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Среди основных целей врага были штабы и ключевые опорные пункты подразделений ВСУ под Авдеевкой. Также агрессора интересовали возможные маршруты движения тяжелого вооружения украинских войск в направлении передовой.

В зоне особенного внимания россиян были реактивные системы залпового огня HIMARS, танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley.

Как выяснили правоохранители, для осуществления ударов по объектам ВСУ российский агент должен был выявить их локации и передать соответствующие координаты ФСБ.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника и тем самым предотвратили серию вражеских обстрелов позиций украинских защитников в районе жестоких боев за Авдеевку.

В результате спецоперации фигурант был задержан в собственном доме. У него изъят мобильный телефон, который использовал для фотофиксации объектов Сил обороны и переписки с ФСБ.

 

Фото: СБУ задержала российского агента, который готовил артудары по штабам ВСУ возле Авдеевки (t.me/SBUkr)

По данным следствия, злоумышленником оказался житель Мирнограда Донецкой области, которого российская спецслужба завербовала в декабре 2023 года. В поле зрения агрессора он попал из-за того, что распространял информацию о подразделениях ВСУ в пророссийских Telegram-каналах.

Чтобы собрать разведданные ФСБ, агент обходил прифронтовую территорию и делал "нужные" метки на электронной карте. Затем он перенаправлял своему русскому куратору геолокацию с текстовым описанием.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Недавние задержания агентов РФ

Напомним, недавно мы сообщали о том, что СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

Также правоохранители задержали еще одного информатора спецслужб РФ. Предатель собирал разведданные о Силах обороны в Николаеве.

Кроме того, накануне правоохранители задержали четырех вражеских агитаторов в разных областях Украины. Они оправдывали российскую агрессию, теперь им грозит до восьми лет тюрьмы.

 

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Служба безопасности УкраиныАвдеевкаДонецкая областьВойна России против Украины