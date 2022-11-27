Готуватися треба завжди: Ігнат про можливість ударів РФ наступного тижня

Заздалегідь передбачити дату нового ракетного удару російської армії по Україні неможливо, але завжди треба бути до нього готовими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на на заяву речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Наступний тиждень вже завтра. Готуємось завжди. Можна очікувати будь-коли цих ударів, тому розслаблятися не потрібно, а навпаки готуватися. Ніхто нічого не приховує, але говорити заздалегідь про дату удару неможливо", - сказав Ігнат.
За його словами, невідомо, коли будуть обстріли. Але противник їх завдає з певною періодичністю, її можна простежити за статистикою.
"Коли буде удар, у мене поки інформації немає. Готуватися треба завжди", - додав речник.
Нагадаємо, в середу, 23 листопада, окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні, в результаті якого в низці регіонів було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.
Пізніше у Головному управлінні розвідки заявляли, що для підготовки до нового обстрілу росіянам знадобиться близько тижня.
Додамо, за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, російські окупанти можуть завдати нових ракетних ударів по Україні наступного тижня. Через це є ймовірність блекауту.
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