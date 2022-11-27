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Готовиться надо всегда: Игнат о возможности ударов РФ на следующей неделе

Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (youtube.com_obozrevatel_tv)
Автор: Татьяна Степанова

Заранее предусмотреть дату нового ракетного удара российской армии по Украине невозможно, но всегда нужно быть готовыми к нему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Следующая неделя уже завтра. Готовимся всегда. Можно ожидать в любой момент этих ударов, поэтому расслабляться не нужно, а наоборот готовиться. Никто ничего не скрывает, но говорить заранее о дате удара невозможно", - сказал Игнат.

По его словам, неизвестно, когда будут обстрелы. Но противник их наносит с определенной периодичностью, ее можно проследить по статистике.

"Когда будет удар, у меня пока информации нет. Готовиться надо всегда", - добавил спикер.

Напомним, в среду, 23 ноября, оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, в результате которого в ряде регионов были повреждены объекты критической инфраструктуры.

Позже в Главном управлении разведки заявляли, что для подготовки к новому обстрелу россиянам понадобится около недели.

Добавим, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, российские оккупанты могут нанести новые ракетные удары по Украине на следующей неделе. Поэтому есть вероятность блекаута.

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