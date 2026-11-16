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Готуватися до "перемоги" і бути ближчими до народу: Кремль роздав вказівки "Єдиній Росії"

12:59 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Готуватися до "перемоги" і бути ближчими до народу: Кремль роздав вказівки "Єдиній Росії" Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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У Кремлі закликали депутатів "Єдиної Росії" готуватися до "перемоги" у війні в Україні та масового повернення учасників бойових дій додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Ведомости".

Представники адміністрації російського диктатора Володимира Путіна провели спеціальний навчальний семінар для депутатів партії "Єдина Росія".

Участь у ньому, зокрема, брав перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, який наголошував на необхідності тісної взаємодії з військовими.

"Усі мають бути готові до перемоги, коли миттєво зі "спецоперації" повернуться учасники бойових дій", - процитувало джерело видання заклики представників адміністрації Путіна.

При цьому організатори семінару не надали жодних конкретних роз'яснень щодо того, як саме російські депутати мають готуватися до "перемоги".

Плани на майбутні вибори та імідж депутатів

Окрім теми війни, на заході обговорювали стратегічний курс країни-агресорки на наступні п'ять років.

Учасники обговорювали плани щодо проведення президентських виборів у Росії у 2030 році, а також виборів до Держдуми у 2031 році.

Під час семінару Кирієнко також закликав депутатів бути ближчими до народу, оскільки пересічні росіяни переконані, що депутати є багатими людьми, які далекі від проблем звичайного населення.

Нагадаємо, під час переговорів щодо припинення війни проти України Росія порушила питання повернення військової присутності НАТО до кордонів 1997 року.

Зокрема, Москва вимагає виведення сил Альянсу з країн східного флангу, серед яких Польща та країни Балтії.

Крім того, РФ наполягає на припиненні подальшого розширення НАТО. Аналогічні вимоги Кремль висував США та європейським країнам ще напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

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