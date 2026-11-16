Готовиться к "победе" и быть ближе к народу: Кремль раздал указания "Единой России"

В Кремле призвали депутатов "Единой России" готовиться к "победе" в войне в Украине и массовому возвращению участников боевых действий домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Ведомости ".

Представители администрации российского диктатора Владимира Путина провели специальный обучающий семинар для депутатов партии "Единая Россия".

Участие в нем, в частности, принимал первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, который отметил необходимость тесного взаимодействия с военными.

"Все должны быть готовы к победе, когда мгновенно со "спецоперации" вернутся участники боевых действий", - процитировал источник издания призывы представителей администрации Путина.

При этом организаторы семинара не предоставили никаких конкретных разъяснений по поводу того, как именно российские депутаты должны готовиться к "победе".

Планы на предстоящие выборы и имидж депутатов

Кроме темы войны, на мероприятии обсуждали стратегический курс страны-агрессора на следующие пять лет.

Участники обсуждали планы проведения президентских выборов в России в 2030 году, а также выборов в Госдуму в 2031 году.

Во время семинара Кириенко также призвал депутатов быть ближе к народу, поскольку рядовые россияне убеждены, что депутаты являются богатыми людьми, которые далеки от проблем обычного населения.

Напомним, во время переговоров по прекращению войны против Украины Россия подняла вопрос возвращения военного присутствия НАТО к границам 1997 года.