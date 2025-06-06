Готувалися до атаки: в Естонії пояснили важливість знищення Ту-95 у Росії

"Пошкоджені літаки готувалися до виконання бойових завдань. Таким чином, удар було завдано по стратегічній авіації Росії в момент її найвищої бойової готовності. Відновлення потребуватиме від Росії значних додаткових ресурсів. Перш за все, це означає посилення внутрішніх заходів безпеки й заходів щодо захисту військ", - пояснив він.

Ківісельг додав, що успішна операція Служби безпеки України в найвіддаленіших російських регіонах послужила потужним сигналом для російського диктатора Володимира Путіна. Глава естонської розвідки впевнений, що це може примусити Москву до реальних мирних переговорів.

Коментуючи останню російську атаку на Україну із застосуванням 407 ударних БПЛА і 44 ракет, Ківісельг зазначив, що на більше РФ зараз не здатна.