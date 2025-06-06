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Готувалися до атаки: в Естонії пояснили важливість знищення Ту-95 у Росії

Росія, П'ятниця 06 червня 2025 16:02
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Готувалися до атаки: в Естонії пояснили важливість знищення Ту-95 у Росії Фото: бомбардувальники Ту-95 (ілюстративне фото Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Російські надзвукові стратегічні бомбардувальники Ту-95, які було пошкоджено або знищено під час операції Служби безпеки України "Павутина", були готові до нанесення ударів по українських містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковника Антса Ківісельга на пресконференції.

"Пошкоджені літаки готувалися до виконання бойових завдань. Таким чином, удар було завдано по стратегічній авіації Росії в момент її найвищої бойової готовності. Відновлення потребуватиме від Росії значних додаткових ресурсів. Перш за все, це означає посилення внутрішніх заходів безпеки й заходів щодо захисту військ", - пояснив він.

Ківісельг додав, що успішна операція Служби безпеки України в найвіддаленіших російських регіонах послужила потужним сигналом для російського диктатора Володимира Путіна. Глава естонської розвідки впевнений, що це може примусити Москву до реальних мирних переговорів.

Коментуючи останню російську атаку на Україну із застосуванням 407 ударних БПЛА і 44 ракет, Ківісельг зазначив, що на більше РФ зараз не здатна.

Операція "Павутина"

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України провела масштабну операцію "Павутина", під час якої атакували за допомогою безпілотників російські військові аеродроми - "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". У підсумку, 41 літак зі складу стратегічної авіації РФ знищено або пошкоджено.

За даними СБУ, Росія зазнала збитків на 7 млрд доларів. Уточнювалося, що уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет.

На знімках із супутників було зафіксовано, що пошкоджень зазнали бомбардувальники Ту-95МС і Ту-22М3, які РФ використовувала для нанесення ракетних ударів по Україні.

Більше подробиць про перебіг цієї операції - в матеріалі РБК-Україна.

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