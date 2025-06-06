Готовились к атаке: в Эстонии объяснили важность уничтожения Ту-95 в России

Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-95, поврежденные или уничтоженные в ходе операции Службы безопасности Украины "Паутина", были готовы к нанесению ударов по украинским городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковника Антса Кивисельга на пресс-конференции.

"Поврежденные самолеты готовились к выполнению боевых задач. Таким образом, удар был нанесен по стратегической авиации России в момент ее наивысшей боевой готовности. Восстановление потребует от России значительных дополнительных ресурсов. Прежде всего, это означает усиление внутренних мер безопасности и мер по защите войск", - пояснил он.

Кивисельг добавил, что успешная операция Службы безопасности Украины в самых удаленных российских регионах послужила мощным сигналом для российского диктатора Владимира Путина. Глава эстонской разведки уверен, что это может принудить Москву к реальным мирным переговорам.

Комментируя последнюю российскую атаку на Украину с применением 407 ударных БПЛА и 44 ракет, Кивисельг отметил, что на большее РФ сейчас не способна.