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Готувались до штурму. Українські мінометники знищили скупчення росіян

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Україна, Середа 08 березня 2023 09:08
Готувались до штурму. Українські мінометники знищили скупчення росіян Фото: українські мінометники знищили скупчення росіян (t.me/edelweiss10tg)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 8 березня, українські мінометники знищили скупчення живої сили ворога. Окупанти збирались йти на штурм позицій ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 10 ОГШБр.

"Сьогодні мінометники 109 окремого гірсько-штурмового батальйону 10 ОГШБр "Едельвейс" знищили скупчення живої сили противника", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, ці росіяни готувалися до штурму позицій ЗСУ.

Як повідомлялось, минулої доби, 7 березня, Збройні сили України відбили 100 атак противника на п’яти напрямках та знищили ЗРК “Бук-М1-2”.

Крім того, ЗСУ проводять контратаки на захід від Бахмута, в той час, як росіяни окопуються в Запорізькій області, готуючись до ймовірного весняного контрнаступу ЗСУ.

При цьому, за даними Інституту вивчення війни, Росії не вистачає можливостей для отримання оперативних результатів у випадку захоплення Бахмута - максимум це може бути для них лише тактичною перемогою.

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