Готовились к штурму. Украинские минометчики уничтожили скопление россиян

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 10 ОГШБр .

"Сегодня минометчики 109 отдельного горно-штурмового батальона 10 ОГШБр "Эдельвейс" уничтожили скопление живой силы противника", - говорится в сообщении.

По данным военных, эти россияне готовились к штурму позиций ВСУ.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 7 марта, Вооруженные силы Украины отразили 100 атак противника на пяти направлениях и уничтожили ЗРК "Бук-М1-2".

Кроме того, ВСУ проводят контратаки к западу от Бахмута, в то время как россияне окапываются в Запорожской области, готовясь к вероятному весеннему контрнаступлению ВСУ.

При этом, по данным Института изучения войны, России не хватает возможностей для получения оперативных результатов в случае захвата Бахмута – максимум это может быть для них лишь тактической победой.