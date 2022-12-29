Варварство напередодні Нового року. Кулеба різко відреагував на російські обстріли

Росія вдалась до масованого удару напередодні Нового року. Прийняття "нейтралітету" під час війні - рівносильно підтримці російських нікчем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Як відзначив Кулеба, удари Росії напередодні Нового року по мирних українських містах, є безглуздим варварством.

Водночас він зауважив, що у війні з Росією не може існувати позиція "нейтралітету".

"Перед обличчям таких масових воєнних злочинів не може бути "нейтралітету". Прикидатися "нейтральним" означає стати на бік Росії", - відзначив міністр.