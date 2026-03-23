Готували замахи в Україні: Зеленський заявив про затримання російських агентів

22:12 23.03.2026 Пн
2 хв
Росіяни готували нові злочини на території країни
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Служба безпеки України попередила злочини на території країни. Росіяни готували замахи, але їхні агенти були затримані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Читайте також: Вибухи в Бучі: яку суму обіцяли виконавцю за теракт

"СБУ має як і завжди хороші фронтові результати у знищенні окупанта. Постійно триває робота й проти агентурних мереж ворога", - йдеться у його заяві.

Зеленський зазначив, що глава СБУ Євгеній Хмара та його перший заступник Олександр Поклад повідомили про ліквідацію мережі російського впливу, яка діяла через релігійні спільноти.

"Вдалося попередити злочини на території нашої держави - росіяни готували замахи. Були відповідні затримання", - розповів він.

Президент подякував СБУ за захист українців, та зауважив, що більше деталей щодо затримань ворожих агентів станом на зараз розповісти не може.

Теракти в Україні

Нагадаємо, 23 березня у Бучі від місцевої жительки надійшло повідомлення про вибух на одній із вулиць міста. Після прибуття екстрених служб на місці пролунав ще один вибух: постраждали два правоохоронці.

Трохи пізніше СБУ та Національна поліція у понеділок, 23 березня "по гарячих слідах" затримали виконавця подвійного теракту в Бучі - 21-річного місцевого жителя. За попередньою інформацією, його завербували російські спецслужби через інтернет.

Зазначимо, найбільш трагічні події сталися у Львові, де вибухівка у сміттєвих баках забрала життя патрульної Вікторія Шпилька, ще 25 правоохоронців отримали поранення.

Схожі атаки відбулися і в інших регіонах. У Миколаєві вибух на АЗС поранив сімох патрульних, а у Дніпрі вибух стався безпосередньо у будівлі райвідділу поліції, обійшлося без постраждалих.

