Готували замахи в Україні: Зеленський заявив про затримання російських агентів

"СБУ має як і завжди хороші фронтові результати у знищенні окупанта. Постійно триває робота й проти агентурних мереж ворога", - йдеться у його заяві.

Зеленський зазначив, що глава СБУ Євгеній Хмара та його перший заступник Олександр Поклад повідомили про ліквідацію мережі російського впливу, яка діяла через релігійні спільноти.

"Вдалося попередити злочини на території нашої держави - росіяни готували замахи. Були відповідні затримання", - розповів він.

Президент подякував СБУ за захист українців, та зауважив, що більше деталей щодо затримань ворожих агентів станом на зараз розповісти не може.

Теракти в Україні

Нагадаємо, 23 березня у Бучі від місцевої жительки надійшло повідомлення про вибух на одній із вулиць міста. Після прибуття екстрених служб на місці пролунав ще один вибух: постраждали два правоохоронці.

Трохи пізніше СБУ та Національна поліція у понеділок, 23 березня "по гарячих слідах" затримали виконавця подвійного теракту в Бучі - 21-річного місцевого жителя. За попередньою інформацією, його завербували російські спецслужби через інтернет.