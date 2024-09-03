UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Готували замах на Гордона. СБУ викрила агентурну мережу елітного підрозділу ФСБ

Фото: СБУ викрила агентурну мережу елітного підрозділу ФСБ (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні нейтралізовано агентурну мережу елітного підрозділу Федеральної служби безпеки (ФСБ) - Департаменту контррозвідувальних операцій. Злочинці готували замах на журналіста Дмитра Гордона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Координацією агентурної мережі займався колишній народний депутат від забороненої політсили "Партія регіонів". 

Мережа займалась розвідувальною, а також диверсійною роботою на території нашої країни. Зокрема вона мала ієрархічну структуру із чітко розподіленими ролями. Окрім "регіонала" до її складу входили: 

  • виконавець диверсій;
  • постачальник вибухових пристроїв;
  • агентка, яка спеціалізувалася на зовнішньому спостереженні.

"Регіонал", у разі успішного  виконання ворожих завдань, планував розширити мережу для здійснення диверсій фактично по всій території України. 

 

Фото: СБУ викрила агентурну мережу елітного підрозділу ФСБ (t.me/SBUkr)

Диверсії та підготовка замахів 

Також мережа готувала зрив логістики Сил оборони шляхом серії підривів на шляхах "Укрзалізниці". Зокрема ФСБ наказала злочинцям підірвати одну із колій у Київській області, яку Збройні сили України (ЗСУ) використовують  для переправлення техніки і особового складу у фронтові регіони. СБУ вдалось запобігти диверсії. 

Також згідно з матеріалами провадження, іншим завданням мережі був збір даних про українських діячів, які "цікавили" спецслужбу Росії. Злочинці намагались отримати дані щодо їх місця проживання, графіку й не тільки. 

Серед тих, на кого спецслужби готували замовне вбивство був, як й згадувалось вище, журналіст Дмитро Гордон. 

Під час обшуків були вилучені докази розвідувально-підривної діяльності на користь країни-терориста Росії. 

Що загрожує 

Усі четверо були затримані й наразі перебувають під вартою. Залежно від вчинених злочинів їм повідомили про підозру за: 

  • ст. 111 - державна зрада;
  • ст. 113 - диверсія;
  • ст. 258 - терористичний акт.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ, а також Національна поліція затримали агента ФСБ, який готував замах на одного з військовослужбовців Сил оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРосійська Федерація