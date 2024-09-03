Готували замах на Гордона. СБУ викрила агентурну мережу елітного підрозділу ФСБ

Координацією агентурної мережі займався колишній народний депутат від забороненої політсили "Партія регіонів".

Мережа займалась розвідувальною, а також диверсійною роботою на території нашої країни. Зокрема вона мала ієрархічну структуру із чітко розподіленими ролями. Окрім "регіонала" до її складу входили:

виконавець диверсій;

постачальник вибухових пристроїв;

агентка, яка спеціалізувалася на зовнішньому спостереженні.

"Регіонал", у разі успішного виконання ворожих завдань, планував розширити мережу для здійснення диверсій фактично по всій території України.

Фото: СБУ викрила агентурну мережу елітного підрозділу ФСБ (t.me/SBUkr)

Диверсії та підготовка замахів

Також мережа готувала зрив логістики Сил оборони шляхом серії підривів на шляхах "Укрзалізниці". Зокрема ФСБ наказала злочинцям підірвати одну із колій у Київській області, яку Збройні сили України (ЗСУ) використовують для переправлення техніки і особового складу у фронтові регіони. СБУ вдалось запобігти диверсії.

Також згідно з матеріалами провадження, іншим завданням мережі був збір даних про українських діячів, які "цікавили" спецслужбу Росії. Злочинці намагались отримати дані щодо їх місця проживання, графіку й не тільки.

Серед тих, на кого спецслужби готували замовне вбивство був, як й згадувалось вище, журналіст Дмитро Гордон.

Під час обшуків були вилучені докази розвідувально-підривної діяльності на користь країни-терориста Росії.

Що загрожує

Усі четверо були затримані й наразі перебувають під вартою. Залежно від вчинених злочинів їм повідомили про підозру за: