Готували замах на Гордона. СБУ викрила агентурну мережу елітного підрозділу ФСБ

В Україні нейтралізовано агентурну мережу елітного підрозділу Федеральної служби безпеки (ФСБ) - Департаменту контррозвідувальних операцій. Злочинці готували замах на журналіста Дмитра Гордона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Координацією агентурної мережі займався колишній народний депутат від забороненої політсили "Партія регіонів".
Мережа займалась розвідувальною, а також диверсійною роботою на території нашої країни. Зокрема вона мала ієрархічну структуру із чітко розподіленими ролями. Окрім "регіонала" до її складу входили:
"Регіонал", у разі успішного виконання ворожих завдань, планував розширити мережу для здійснення диверсій фактично по всій території України.
Фото: СБУ викрила агентурну мережу елітного підрозділу ФСБ (t.me/SBUkr)
Також мережа готувала зрив логістики Сил оборони шляхом серії підривів на шляхах "Укрзалізниці". Зокрема ФСБ наказала злочинцям підірвати одну із колій у Київській області, яку Збройні сили України (ЗСУ) використовують для переправлення техніки і особового складу у фронтові регіони. СБУ вдалось запобігти диверсії.
Також згідно з матеріалами провадження, іншим завданням мережі був збір даних про українських діячів, які "цікавили" спецслужбу Росії. Злочинці намагались отримати дані щодо їх місця проживання, графіку й не тільки.
Серед тих, на кого спецслужби готували замовне вбивство був, як й згадувалось вище, журналіст Дмитро Гордон.
Під час обшуків були вилучені докази розвідувально-підривної діяльності на користь країни-терориста Росії.
Усі четверо були затримані й наразі перебувають під вартою. Залежно від вчинених злочинів їм повідомили про підозру за:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ, а також Національна поліція затримали агента ФСБ, який готував замах на одного з військовослужбовців Сил оборони.
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