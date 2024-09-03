Готовили покушение на Гордона. СБУ разоблачила агентурную сеть элитного подразделения ФСБ

Координацией агентурной сети занимался бывший народный депутат от запрещенной политсилы "Партия регионов".

Сеть занималась разведывательной, а также диверсионной работой на территории нашей страны. В частности она имела иерархическую структуру с четко распределенными ролями. Кроме "регионала" в ее состав входили:

исполнитель диверсий;

поставщик взрывных устройств;

агент, специализировавшаяся на внешнем наблюдении.

"Регионал", в случае успешного выполнения вражеских задач, планировал расширить сеть для осуществления диверсий фактически по всей территории Украины.

Фото: СБУ разоблачила агентурную сеть элитного подразделения ФСБ (t.me/SBUkr)

Диверсии и подготовка покушений

Также сеть готовила срыв логистики Сил обороны путем серии подрывов на путях "Укрзализныци". В частности ФСБ приказала преступникам взорвать одну из путей в Киевской области, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для переправки техники и личного состава во фронтовые регионы. СБУ удалось предотвратить диверсию.

Также согласно материалам производства, другой задачей сети был сбор данных об украинских деятелях, которые "интересовали" спецслужбу России. Преступники пытались получить данные об их месте жительства, графике и не только.

Среди тех, на кого спецслужбы готовили заказное убийство был, как и упоминалось выше, журналист Дмитрий Гордон.

Во время обысков были изъяты доказательства разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-террориста России.

Что угрожает

Все четверо были задержаны и находятся под стражей. В зависимости от совершенных преступлений им сообщили о подозрении за: