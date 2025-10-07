Готували вбивство першого заступника голови МОЗ: у Києві судитимуть трьох спільників

У Києві судитимуть трьох фігурантів, які готували вбивство першого заступника Міністра охорони здоров’я (МОЗ) Сергія Дуброва. Їм загрожує довічне ув’язнення.
Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва у Telegram.
За даними слідства, у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень померла подруга спільників, яка отримала тяжкі травми внаслідок ДТП. У той день чергував лікар-анестезіолог - перший заступник міністра, якого підозрювані вважали винним у її смерті.
Двоє чоловіків віком 28 і 36 років та їхня 22-річна знайома розробили детальний план убивства.
Протягом кількох місяців вони стежили за посадовцем, орендували квартиру в тому ж житловому комплексі, купили абонемент до спортзалу, де він займався, і відвідували тир для відпрацювання стрільби. Усі дії зловмисників перебували під контролем правоохоронців.
Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.
Фігурантів судитимуть за ч. 1 ст. 14 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 1, 2 ст. 263, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Їм загрожує довічне позбавлення волі.
Фото: у Києві судитимуть трьох фігурантів, які готували вбивство першого заступника міністра охорони здоров’я (t.me/gunpKyiv)
У поліції не розкривають ім’я посадовця, проти якого готувався замах. Водночас раніше РБК-Україна повідомляло, що йдеться про Сергія Дуброва.
20 січня Національна поліція України повідомила про викриття чоловіка та жінки, які планували замах на першого заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва. Зловмисників затримали під час спроби придбати пістолет.
Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.