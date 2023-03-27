Готували удари по залізниці. На сході України знешкодили групу агентів ФСБ

Слідство встановило, що до агентурної мережі входило восьмеро осіб. Чотирьох з них затримали, інші переховуються в Росії. Мережа була сформована кадровими співробітниками ФСБ до початку повномасштабного вторгнення.

Один з агентів використовував для прикриття статус помічника нардепа та посвідчення журналіста. Ще одного шпигуна завербував консул РФ у Харкові. Інших учасників завербували під час їх поїздок до Росії. Кожному з них видали псевдонім та відпрацювали "легенду". Після 24 лютого минулого року ФСБ "активувала" агентуру.

Для передачі даних зловмисники створили Telegram-канал, куди надсилали фото, відео та геолокації об'єктів.

Російські шпигуни збирали дані про склади боєприпасів, позиції, блокпости українських військ у Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Також вони розвідували маршрути руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, де розвантажують озброєння.

Крім того, вони передавали окупантам координати стратегічно важливих мостів. Збирали дані про наслідки ракетних ударів по Краматорську, Дружківці, Костянтинівці та населених пунктах Харківської області для коригування.

Під час тимчасової окупації Ізюма і Балаклеї агенти відбирали кандидатів для роботи в незаконній "адміністрації". Фігуранти також розраховували отримати "посади" в окупаційних органах.

Під час обшуків у зловмисників знайшли телефони, російську символіку та прокремлівську літературу. СБУ оголосила підозру затриманим у державній зраді (за ч. 2 ст. 111 ККУ). Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою.

Фото: на сході України викрили агентів ФСБ (ssu.gov.ua)