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В Україні затримали двох агентів Кремля, один із них - інженер заводу "Мотор Січ"

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Україна, П'ятниця 24 березня 2023 12:32
В Україні затримали двох агентів Кремля, один із них - інженер заводу "Мотор Січ" Фото: СБУ затримала двох агентів РФ під Києвом та у Запоріжжі (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Служба безпеки України затримала двох російських агентів в Київській області та у Запоріжжі. Серед них - інженер-конструктор заводу "Мотор Січ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Так, на початку лютого 2023 року їх завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Алтайському краю. Вербування відбувалося через Telegram-канал, де фігуранти періодично публікували свої прокремлівські коментарі.

"За вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об’єктів та правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Затримання у Запоріжжі

Тут поплічником ворога виявився інженер-конструктор підприємства "Мотор Січ", який збирав інформацію про Сили оборони на території обласного центру.

Співробітники СБУ затримали агента під час виконання ним розвідувального завдання - фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив’язкою до місцевості.

Затримання у Київській області

Ще одного російського агента затримали у передмісті Києва, коли він намагався здійснити фотофіксацію однієї з будівель Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Розвідінформація потрібна була окупантам для проведення ракетних ударів по українських об’єктах та підготовки диверсій на території регіонів", - розповіли в СБУ.



У ході обшуку у затриманих виявлено мобільні телефони із доказами виконання ворожих завдань та листування з агресором. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Суд обрав їм міру запобіжного заходу - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала президента промислового гіганта "Мотор Січ" через підозру у роботі на ворога.

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Служба безпеки України
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