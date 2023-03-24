В Україні затримали двох агентів Кремля, один із них - інженер заводу "Мотор Січ"

Служба безпеки України затримала двох російських агентів в Київській області та у Запоріжжі. Серед них - інженер-конструктор заводу "Мотор Січ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Так, на початку лютого 2023 року їх завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Алтайському краю. Вербування відбувалося через Telegram-канал, де фігуранти періодично публікували свої прокремлівські коментарі.



"За вказівками ворога агенти розвідували місця розташування українських військових об’єктів та правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Затримання у Запоріжжі

Тут поплічником ворога виявився інженер-конструктор підприємства "Мотор Січ", який збирав інформацію про Сили оборони на території обласного центру.



Співробітники СБУ затримали агента під час виконання ним розвідувального завдання - фотографував будівлі військового шпиталю та прокуратури з прив’язкою до місцевості.

Затримання у Київській області



Ще одного російського агента затримали у передмісті Києва, коли він намагався здійснити фотофіксацію однієї з будівель Держслужби з надзвичайних ситуацій.



"Розвідінформація потрібна була окупантам для проведення ракетних ударів по українських об’єктах та підготовки диверсій на території регіонів", - розповіли в СБУ.





У ході обшуку у затриманих виявлено мобільні телефони із доказами виконання ворожих завдань та листування з агресором. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.



Суд обрав їм міру запобіжного заходу - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.