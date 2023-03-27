Готовили удары по железной дороге. На востоке Украины обезвредили группу агентов ФСБ

Следствие установило, что в агентурную сеть входило восемь человек. Четверо из них были задержаны, другие скрываются в России. Сеть была сформирована кадровыми сотрудниками ФСБ до начала полномасштабного вторжения.

Один из агентов использовал для прикрытия статус помощника нардепа и удостоверение журналиста. Еще один шпион был завербован консулом РФ в Харькове. Остальных участников завербовали во время их поездок в Россию. Каждому из них выдали псевдоним и отработали "легенду". После 24 февраля прошлого года ФСБ "активировала" агентуру.

Для передачи данных злоумышленники создали Telegram-канал, куда отправляли фото, видео и геолокацию объектов.

Российские шпионы собирали данные о складах боеприпасов, позициях, блокпостах украинских войск в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях. Также они разведывали маршруты движения военных эшелонов и расположение железнодорожных станций, где разгружалось вооружение.

Кроме того, они передавали оккупантам координаты стратегически важных мостов. Собирали данные о последствиях ракетных ударов по Краматорску, Дружковке, Константиновке и населенным пунктам Харьковской области для корректировки.

В ходе временной оккупации Изюма и Балаклеи агенты отбирали кандидатов для работы в незаконной "администрации". Фигуранты также рассчитывали получить "должности" в оккупационных органах.

В ходе обысков у злоумышленников нашли телефоны, российскую символику и прокремлевскую литературу. СБУ объявила подозрение задержанным в государственной измене (по ч. 2 ст. 111 УКУ). Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей.

Фото: на востоке Украины разоблачили агентов ФСБ (ssu.gov.ua)