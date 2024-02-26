Готували удар по енергетичній системі Львову: викрито подружжя агентів ФСБ

"Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували агентурну групу ФСБ, яка займалась підготовкою ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Львівської області", - інформують у відомстві.

Готували удари по ТЕС

Серед головних цілей ворога були електростанції, які забезпечують світлом більшу частину цього регіону.

Для виконання ворожого завдання російська спецслужба залучила місцеве подружжя.

При цьому основним фігурантом виявився чоловік, який з 2023 року відбуває покарання у місцевій колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

У поле зору ворога він потрапив через поширення в соцмережі дописів на підтримку збройної агресії РФ проти України.

Згодом співробітники ФСБ встановили з ним контакт та дистанційно завербували.

Отримували завдання через анонімний чат

Після цього вони перейшли на спілкування в анонімному чаті, де ув’язнений отримав агентурні завдання та покрокові інструкції щодо їх виконання.

До співпраці з ворогом агент ФСБ залучив свою дружину "на волі".

На його прохання жінка мала знайти "потрібні" енергооб’єкти та сфотографувати їх з прив’язкою до місцевості.

Пропонували гроші за інформацію

Окупанти обіцяли профінансувати всі "поточні" витрати своїх поплічників, пов’язані з розвідувально-підривною діяльністю, а також перерахувати грошову "винагороду".

У разі отримання розвідінформації, агресор планував використати її для наведення ракетних ударів, щоб знеструмити західний регіон України.

Але правоохоронці своєчасно викрили злочинні наміри російської спецслужби та запобігли їх реалізації.

Обшуки та оголошення підозри

Під час обшуку в камері російського агента вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Також планується повідомити про підозру у державній зраді жінці фігуранта. Триває розслідування.

Фото: затримання агента ФСБ (t.me/SBUkr)