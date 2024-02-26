Готовили удар по энергетической системе Львова: разоблачены супруги-агенты ФСБ

Правоохранители разоблачили супругов-агентов ФСБ. Они готовили ракетный удар по ТЭС, чтобы обесточить Львов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали агентурную группу ФСБ, занимавшуюся подготовкой ракетного удара по энергетической инфраструктуре Львовской области", - информируют в ведомстве.
Среди главных целей врага были электростанции, которые снабжают светом большую часть этого региона.
Для выполнения враждебной задачи российская спецслужба привлекла местных супругов.
При этом основным фигурантом оказался мужчина, с 2023 года отбывающий наказание в местной колонии за нанесение тяжких телесных повреждений.
В поле зрения врага он попал из-за распространения в соцсети сообщений в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины.
Со временем сотрудники ФСБ установили с ним контакт и дистанционно завербовали.
После этого они перешли на общение в анонимном чате, где заключенный получил агентурные задания и пошаговые инструкции по их выполнению.
К сотрудничеству с врагом агент ФСБ привлек свою жену "на свободе".
По его просьбе женщина должна была найти "нужные" энергообъекты и сфотографировать их с привязкой к местности.
Оккупанты обещали профинансировать все "текущие" расходы своих приспешников, связанные с разведывательно-подрывной деятельностью, а также перечислить денежное "вознаграждение".
В случае получения развединформации агрессор планировал использовать ее для наведения ракетных ударов, чтобы обесточить западный регион Украины.
Но правоохранители своевременно разоблачили преступные намерения российской спецслужбы и предотвратили их реализацию.
В ходе обыска в камере российского агента изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ.
Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Также планируется сообщить о подозрении в государственной измене женщине фигуранта . Продолжается расследование.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.
Также правоохранители задержали еще одного информатора спецслужб РФ. Предатель собирал разведданные о Силах обороны в Николаеве.
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