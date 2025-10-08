Готували теракт біля відділу поліції у Львові: два агенти РФ підуть під суд

В Україні судитимуть зрадників, які за вказівками російських спецслужб планували теракт біля одного з відділень поліції у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління Служби безпеки України у Львові у Facebook .

Як з'ясували правоохоронці, наприкінці березня 2025 року 22-річна дівчина погодилася виконати "кур'єрське завдання" для того, щоб отримати легкі гроші. Анонім запропонував їй 3 тисячі доларів за перевезення коштів.

Фото: затримання агентів спецслужб РФ (facebook.com/lviv.gp.gov.ua)

Дівчина залучила до "роботи" свого 21-річного знайомого. Разом вони прибули в лісосмугу під Львовом і забрали сумку. Але всередині були не гроші, а саморобний вибуховий пристрій.

Після цього анонім, який представився співробітником російських спецслужб, запропонував їм співпрацювати далі. Фігуранти погодилися. Вони придбали обладнання для дистанційного відеоспостереження та фіксації ворогом запланованого теракту.

"Наступним кроком мало стати закладення замаскованого вибухового пристрою біля будівлі одного з районних відділів поліції Львова. Завдяки своєчасним та скоординованим діям контррозвідки СБУ теракту було попереджено. Обох агентів затримано під час спроби реалізувати злочинний намір", - уточнили в СБУ.

Тепер хлопця та дівчину підозрюють у державній зраді та незаконному поводженні з вибуховими пристроями.