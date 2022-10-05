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Готовили "референдум" в Николаевской области. СБУ разоблачила российских агентов

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Николаев, Среда 05 октября 2022 10:06
Готовили "референдум" в Николаевской области. СБУ разоблачила российских агентов Фото: СБУ разоблачила российских агентов, которые готовили "референдум" в Николаевской области (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности разоблачила российских агентов, которые готовили "референдум" на временно оккупированной территории Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Двое из фигурантов уже получили свои подозрения, а организатору псевдоголосования, которая скрывается от правосудия на временно оккупированной территории, - сообщено о подозрении заочно.

Как установило следствие, организатором "референдума" оказалась жительница Баштанского района. Она помогала оккупантам в создании территориальных участков и составляла списки участников голосования.

"Ее приспешники на подконтрольной Украине территории помогали распространять тему "референдума" в социальных сетях. В частности, разгоняли фейки о том, что якобы население Николаевской области поддерживает запланированный плебисцит", - рассказали в СБУ.

Двум фигурантам сообщено о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины) Уголовного кодекса Украины.

Тем временем организатору объявлено подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее прокуратура сообщила о подозрении псевдостаросте деоккупированного села в Харьковской области.

Также мы писали, что после освобождения Купянска Харьковской области украинские военнослужащие обнаруживали коллаборантов, скрывавшихся в подвалах поселков неподалеку от города.

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Служба безопасности Украины Николаевская область Референдум
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