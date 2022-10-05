Готовили "референдум" в Николаевской области. СБУ разоблачила российских агентов
Служба безопасности разоблачила российских агентов, которые готовили "референдум" на временно оккупированной территории Николаевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Двое из фигурантов уже получили свои подозрения, а организатору псевдоголосования, которая скрывается от правосудия на временно оккупированной территории, - сообщено о подозрении заочно.
Как установило следствие, организатором "референдума" оказалась жительница Баштанского района. Она помогала оккупантам в создании территориальных участков и составляла списки участников голосования.
"Ее приспешники на подконтрольной Украине территории помогали распространять тему "референдума" в социальных сетях. В частности, разгоняли фейки о том, что якобы население Николаевской области поддерживает запланированный плебисцит", - рассказали в СБУ.
Двум фигурантам сообщено о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины) Уголовного кодекса Украины.
Тем временем организатору объявлено подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее прокуратура сообщила о подозрении псевдостаросте деоккупированного села в Харьковской области.
Также мы писали, что после освобождения Купянска Харьковской области украинские военнослужащие обнаруживали коллаборантов, скрывавшихся в подвалах поселков неподалеку от города.
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