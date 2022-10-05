Готовили "референдум" в Николаевской области. СБУ разоблачила российских агентов

Служба безопасности разоблачила российских агентов, которые готовили "референдум" на временно оккупированной территории Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Двое из фигурантов уже получили свои подозрения, а организатору псевдоголосования, которая скрывается от правосудия на временно оккупированной территории, - сообщено о подозрении заочно.

Как установило следствие, организатором "референдума" оказалась жительница Баштанского района. Она помогала оккупантам в создании территориальных участков и составляла списки участников голосования.

"Ее приспешники на подконтрольной Украине территории помогали распространять тему "референдума" в социальных сетях. В частности, разгоняли фейки о том, что якобы население Николаевской области поддерживает запланированный плебисцит", - рассказали в СБУ.

Двум фигурантам сообщено о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины) Уголовного кодекса Украины.