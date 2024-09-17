Готували ракетні удари. СБУ викрила у Запорізькій області агентурну мережу ГРУ
Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) викрила агентурну мережу російської розвідки, яка діяла на Запоріжжі. Зловмисники готували координати для повітряних ударів по військовій та критичній інфраструктурі регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
Що сталось
Серед пріоритетних цілей ворога були системи протиповітряної оборони (ППО), пункти дислокації Сил оборони, а також підприємства оборонно-промислового комплексу.
Зокрема ворога цікавили маршрути переправлення української зброї та боєприпасів на передову.
Агентами воєнної розвідки ворога виявились двоє жителів Запоріжжя. Один із них - співробітниця стратегічного оборонного заводу, яка передавала росіянам інформацію про розташування цехів, де виробляють військову продукцію, а також звітувала про ракетні ураження підприємства, на якому працювала.
Фото: СБУ викрила агентурну мережу ГРУ (t.me/SBUkr)
Інший агент шпигував за підрозділами Збройних сил України (ЗСУ) та був спійманим на гарячому. Для збирання даних він обходив місто й випитував необхідну інформацію під час побутових розмов.
Під час обшуків були виявлені мобільні телефони й комп'ютерна техніка, що мали докази роботи на ворога.
Що загрожує
Обидвом агентам повідомили про підозру за:
- ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
- ч. 3 ст. 114-2 - несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ.
Обидвом загрожує довічне ув'язнення.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно спіймала російського агента у Чернігівській області, який готував диверсії на залізниці та наводив російські ракети на Чернігів.
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