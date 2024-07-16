Готовили ракетные атаки по Харьковской и Сумской областях: задержаны супруги-агенты ФСБ
Правоохранители задержали супружескую пару агентов ФСБ, готовивших ракетные удары по Харьковской и Сумской областям. Теперь им грозит до 8 лет лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Служба безопасности задержала супружескую пару, работавшую на ФСБ и готовившую координаты для нового ракетного удара РФ по подразделениям Сил обороны в Харьковской и Сумской областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди основных целей врага были штабы и укрепрайоны подразделений ВСУ и Госпогранслужбы.
Также агрессора интересовали геолокации логистических баз и складов с вооружением и боеприпасами украинских войск.
"Чтобы получить разведданные, ФСБ привлекла свою агентку из Сумской области, которая работала в Харькове медсестрой в местном лечебном учреждении", - информируют в СБУ.
Шпионила вместе с мужем
В ведомстве рассказывают, что женщина расспрашивала своих коллег по работе о местах базирования сил обороны в Харьковской области.
К преступной деятельности она также привлекла мужа. Им оказался бывший работник расформированной милиции, проживавший в Ахтырке Сумской области.
По данным контрразведки СБУ, по просьбе своей жены фигурант обходил пограничную местность, чтобы обнаружить локации украинских защитников.
Кроме того он "втемную" выспрашивал нужные агрессору сведения у своих знакомых.
"Получившуюся информацию он мессенджером переправлял жене, а она потом "отчитывалась" своему московскому куратору. Его личность уже установлена Службой безопасности", - сообщают правоохранители.
Поклонница российской агрессии
По данным следствия, женщина попала в поле зрения ФСБ из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно распространялась в Telegram-каналах.
Ее муж также поддерживал страну-агрессора и надеялся на захват региона оккупационными группировками РФ.
Отмечается, что во время обыска по местам жительства задержанных изъяты мобильные телефоны и сим-карты разных операторов с поличным.
"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили российской агентке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", - информируют в СБУ.
В то же время преступные действия ее мужа квалифицированы по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 8 лет до пожизненного заключения.
СБУ задерживает российских агентов
Напомним, накануне СБУ задержала диверсантов российской спецслужбы, поджигавших релейные шкафы на "Укрзализныце".
Также сотрудники СБУ задержали приспешницу РФ, которая подожгла авто спецназовца Нацгвардии. Кроме того, она готовила более масштабную диверсию - поджог здания ТЦК.
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