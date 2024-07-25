Готували підпал торгових центрів у ЄС: українські правоохоронці знешкодили групу ФСБ

Як зазначається, запобігли серії терактів в Україні та Євросоюзі контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція. У результаті спецоперації у різних регіонах України нейтралізовано агентурну групу ФСБ, яка готувала підпали у місцях масового перебування людей.

Готували удари в людних місцях

Як зазначають у відомстві, основними цілями ворога були торгові центри, автозаправні станції, аптеки та ринки в Україні, Польщі та країнах Балтії.

"Під час комплексних заходів на Прикарпатті затримано організатора ворожого осередку та його спільника. Зловмисники діяли у складі злочинного угруповання, діяльність якого дистанційно координували кадрові співробітники спецслужби РФ", - повідомляють в СБУ.

Зазначається, що до складу злочинної групи входило 19 осіб, які були розосереджені по місцях проживання в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Полтавській областях та у Запоріжжі.

Вербували через кримінальні кола

За даними слідства, фігуранти за гроші вербували кандидатів на вчинення підпалів цивільних об’єктів. Для пошуку потенційних виконавців використовували особисті зв’язки у кримінальних колах.

Щоб "відрядити" завербованих підпалювачів за кордон, фігуранти готували для них підроблені документи. Зокрема паспорти, водійські права, дипломи про освіту та медкартки, оформлені на третіх осіб.

"Таким чином агентура РФ планувала незаконно переправляти своїх спільників за межі України та "легалізувати" їх на території ЄС", - йдеться в повідомленні.

Після вчинення підпалів виконавці мали фільмувати загоряння об’єктів на камери власних телефонів для подальшого "звіту"до ФСБ.

Медіафайли агресор планував використати для підготовки спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки в Євросоюзі.

Обшуки та оголошення підозри

Під час 37 обшуків у помешканнях, автомобілях та гаражних приміщеннях фігурантів правоохоронці вилучили:

мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи та підроблені документи, які використовували у підривній діяльності;

автомат АК, пістолети, зокрема Gloсk 19 з набоями та глушниками;

банківські картки та великі суми готівки, які витрачали на вербування потенційних підпалювачів.

Наразі організатору агентурної групи ФСБ та його спільнику повідомлено про підозру за двома статтями ККУ, серед них:

частина 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

частина 3 статті 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Тривають слідчі дії та оперативні заходи для притягнення всіх винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.