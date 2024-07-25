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Готовили поджог торговых центров в ЕС: украинские правоохранители обезвредили группу ФСБ

Фото: правоохранители задержали группу ФСБ при подготовке поджогов ТРЦ (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские правоохранители обезвредили агентурную группу ФСБ, которая готовила поджоги торговых центров в Евросоюзе. Теперь злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Telegram.

Как отмечается, предотвратили серию терактов в Украине и Евросоюзе контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция. В результате спецоперации в разных регионах Украины нейтрализована агентурная группа ФСБ, которая готовила поджоги в местах массового пребывания людей.

Готовили удары в людных местах

Как отмечают в ведомстве, основными целями врага были торговые центры, автозаправочные станции, аптеки и рынки в Украине, Польше и странах Балтии.

"Во время комплексных мероприятий на Прикарпатье задержан организатор вражеской ячейки и его сообщник. Злоумышленники действовали в составе преступной группировки, деятельность которой дистанционно координировали кадровые сотрудники спецслужбы РФ", - сообщают в СБУ.

Отмечается, что в состав преступной группы входило 19 человек, рассредоточенных по местам жительства в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Полтавской областях и в Запорожье.

Вербовали из-за криминальных кругов

По данным следствия, фигуранты за деньги вербовали кандидатов на совершение поджогов гражданских объектов. Для поиска потенциальных исполнителей использовали личные связи в криминальных кругах.

Чтобы "отправить" завербованных поджигателей за границу, фигуранты готовили для них поддельные документы. В частности, паспорта, водительские права, дипломы об образовании и медкарты, оформленные на третьих лиц.

"Таким образом, агентура РФ планировала незаконно переправлять своих сообщников за пределы Украины и "легализовать" их на территории ЕС", - говорится в сообщении.

После совершения поджогов исполнители должны были снимать возгорание объектов на камеры собственных телефонов для дальнейшего "отчета" в ФСБ.

Медиафайлы агрессор планировал использовать для подготовки специальных информационных операций, направленных на расшатывание общественно-политической обстановки в Евросоюзе.

Обыски и объявления подозрения

Во время 37 обысков в квартирах, автомобилях и гаражных помещениях фигурантов правоохранители изъяли:

  • мобильные телефоны, флеш-накопители, черновые записи и поддельные документы, которые использовались в взрывной деятельности;
  • автомат АК, пистолеты, в частности Gloсk 19 с патронами и глушителями;
  • банковские карты и большие суммы наличных денег, которые тратили на вербовку потенциальных поджигателей.

В настоящее время организатор агентурной группы ФСБ и его сообщник сообщены о подозрении по двум статьям УКУ, среди них:

  • часть 2 статьи 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
  • часть 3 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Продолжаются следственные действия и оперативные меры по привлечению всех виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Фото: изъяты доказательства у агентурной группы ФСБ (t.me/SBUkr)

 

СБУ охотится на российских агентов

Напомним, правоохранители задержали рецидивиста в Ровно. Мужчина по заказу ФСБ поджег служебный пикап ВСУ.

Также была задержана приспешница РФ, которая подожгла авто спецназовца Нацгвардии. Кроме того, она готовила более масштабную диверсию - поджог здания ТЦК.

Накануне сообщалось, что СБУ задержала еще одну приспешницу ФСБ в Николаевской области. Она наводила на Очаков огонь вражеских артсистем.

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