Готовили поджог торговых центров в ЕС: украинские правоохранители обезвредили группу ФСБ

Украинские правоохранители обезвредили агентурную группу ФСБ, которая готовила поджоги торговых центров в Евросоюзе. Теперь злоумышленникам грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Telegram.
Как отмечается, предотвратили серию терактов в Украине и Евросоюзе контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция. В результате спецоперации в разных регионах Украины нейтрализована агентурная группа ФСБ, которая готовила поджоги в местах массового пребывания людей.
Как отмечают в ведомстве, основными целями врага были торговые центры, автозаправочные станции, аптеки и рынки в Украине, Польше и странах Балтии.
"Во время комплексных мероприятий на Прикарпатье задержан организатор вражеской ячейки и его сообщник. Злоумышленники действовали в составе преступной группировки, деятельность которой дистанционно координировали кадровые сотрудники спецслужбы РФ", - сообщают в СБУ.
Отмечается, что в состав преступной группы входило 19 человек, рассредоточенных по местам жительства в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Полтавской областях и в Запорожье.
По данным следствия, фигуранты за деньги вербовали кандидатов на совершение поджогов гражданских объектов. Для поиска потенциальных исполнителей использовали личные связи в криминальных кругах.
Чтобы "отправить" завербованных поджигателей за границу, фигуранты готовили для них поддельные документы. В частности, паспорта, водительские права, дипломы об образовании и медкарты, оформленные на третьих лиц.
"Таким образом, агентура РФ планировала незаконно переправлять своих сообщников за пределы Украины и "легализовать" их на территории ЕС", - говорится в сообщении.
После совершения поджогов исполнители должны были снимать возгорание объектов на камеры собственных телефонов для дальнейшего "отчета" в ФСБ.
Медиафайлы агрессор планировал использовать для подготовки специальных информационных операций, направленных на расшатывание общественно-политической обстановки в Евросоюзе.
Во время 37 обысков в квартирах, автомобилях и гаражных помещениях фигурантов правоохранители изъяли:
В настоящее время организатор агентурной группы ФСБ и его сообщник сообщены о подозрении по двум статьям УКУ, среди них:
Продолжаются следственные действия и оперативные меры по привлечению всех виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.
Напомним, правоохранители задержали рецидивиста в Ровно. Мужчина по заказу ФСБ поджег служебный пикап ВСУ.
Также была задержана приспешница РФ, которая подожгла авто спецназовца Нацгвардии. Кроме того, она готовила более масштабную диверсию - поджог здания ТЦК.
Накануне сообщалось, что СБУ задержала еще одну приспешницу ФСБ в Николаевской области. Она наводила на Очаков огонь вражеских артсистем.
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