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Готували обстріли Краматорська. СБУ затримала двох зрадниць

Четвер 03 липня 2025 12:35
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Готували обстріли Краматорська. СБУ затримала двох зрадниць Ілюстративне фото: СБУ затримала двох зрадниць, які готували обстріли Краматорська ( ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Викрито двох агенток Російської Федерації (РФ), які коригувати ракетно-бомбові удари по Краматорську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Як розповідає СБУ, зрадниці діяли порізно, але виконували однакові завдання ворога - коригували ракетно-бомбові удари по Краматорську.

Одна з фігуранток - місцева безробітна, яка виконувала замовлення Федеральної служби безпеки (ФБС) й очікувала на окупацію райцентру. Для вербування агентки ворог задіяв її сина - бойовика окупаційних угруповань Росії. Головним завданням для жінки був пошук запасних командних пунктів та укріпрайонів Сил оборони в районі прифронтового міста. Зокрема вона передавала ворогу локації ворожих "прильотів" й їхні наслідки.

Фото: СБУ затримала двох зрадниць, які готували обстріли Краматорська (t.me/SBUkr)

Інша агентка також місцева жителька, яка працювала на російську воєнну розвідку. Вона потрапила у поле зору через власний антиукраїнський контент в "Однокласниках".

"Там на неї вийшов адміністратор ворожої інтернет-спільноти – кадровий співробітники російського ГРУ і запропонував співпрацю в обмін на гроші. За його вказівкою зрадниця обходила прифронтове місто, де фіксувала пункти базування українських військ та позначала їхні геолокації на гугл-картах", - розповідає СБУ.

Що загрожує

Обидвом зрадницям повідомлено про підозру за статтями:

  • ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
  • ч 1, 2 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

Їм загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ викрила 48-річного лаборанта харківського університету, який готував теракти у місті.

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Служба безпеки України Краматорськ
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