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Готовили обстрелы Краматорска. СБУ задержала двух предательниц

Четверг 03 июля 2025 12:35
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Готовили обстрелы Краматорска. СБУ задержала двух предательниц Иллюстративное фото: СБУ задержала двух предательниц, которые готовили обстрелы Краматорска ( ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Разоблачены две агентки Российской Федерации (РФ), которые корректировали ракетно-бомбовые удары по Краматорску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Как рассказывает СБУ, предательницы действовали порознь, но выполняли одинаковые задачи врага - корректировали ракетно-бомбовые удары по Краматорску.

Одна из фигуранток - местная безработная, которая выполняла заказ Федеральной службы безопасности (ФСБ) и ожидала оккупации райцентра. Для вербовки агента враг задействовал ее сына - боевика оккупационных группировок России. Главной задачей для женщины был поиск запасных командных пунктов и укрепрайонов Сил обороны в районе прифронтового города. В частности она передавала врагу локации вражеских "прилетов" и их последствия.

Фото: СБУ задержала двух предательниц, которые готовили обстрелы Краматорска (t.me/SBUkr)

Другая агентка также местная жительница, которая работала на российскую военную разведку. Она попала в поле зрения из-за собственного антиукраинского контента в "Одноклассниках".

"Там на нее вышел администратор вражеского интернет-сообщества - кадровый сотрудники российского ГРУ и предложил сотрудничество в обмен на деньги. По его указанию предательница обходила прифронтовой город, где фиксировала пункты базирования украинских войск и обозначала их геолокации на гугл-картах", - рассказывает СБУ.

Что грозит

Обеим предательницам сообщено о подозрении по статьям:

  • ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
  • ч 1, 2 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ разоблачила 48-летнего лаборанта харьковского университета, который готовил теракты в городе.

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Служба безопасности Украины Краматорск
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