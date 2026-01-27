Готували майже 20 років: ЄС та Індія погодили масштабну торгову угоду

"Люди у всьому світі називають цю угоду "матір'ю всіх угод". Ця угода відкриє величезні можливості для 1,4 млрд людей в Індії та мільйонів людей у ​​Європі", - заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Він зазначив, що узгоджений договір зміцнює загальну відданість вільній торгівлі, демократії та верховенству права.

Деталі угоди

За даними ЄС, угода скоротить чи скасує мита майже на 97% європейського експорту. Це дозволить заощадити до 4,75 млрд доларів на рік на митах. Від договору насамперед отримають вигоду сільське господарство, автомобілебудування та сфера послуг.

Наприклад, мита на автомобілі з ЄС поступово знижуватимуться зі 110% до 10%, а на автозапчастини вони будуть повністю скасовані через п'ять-десять років.

Мита на вина з Євросоюзу знизяться зі 150% до 75%, тарифи на оливкову олію – з 45% до 0%. Також повністю скасують індійські мита на перероблені продукти, такі як макарони та шоколад.

Коли підпишуть угоду

Офіційне підписання угоди між Індією та ЄС відбудеться після юридичної перевірки, яка, як очікується, триватиме від п'яти до шести місяців.

Переговори про торговельну угоду Індії та ЄС неодноразово заходили в глухий кут і припинилися в 2013 році. У 2022 році дискусія відновилася через ситуацію у світовій торгівлі, на яку вплинули бойові дії в Україні та політика президента США Дональда Трампа. Зазначається, що у 2025 році торгівля Індії та ЄС сягнула 136,5 млрд доларів.