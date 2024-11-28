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Готувала схрон для ДРГ. СБУ викрила агентурну групу російської розвідки у Харкові

Фото: СБУ викрила агентурну групу російської розвідки у Харкові (t.me/SBUkr)
Автор: Валерія Поліщук

Служба безпеки України нейтралізувала агентурну групу російської воєнної розвідки (ГРУ), яка діяла в Харкові. Вона облаштовувала тайники з бойовими гранатами РГД-5 та грошима на околицях міста, створюючи "запаси" для інших агентів і диверсантів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За вказівками російських кураторів, схованки облаштовували переважно в лісопосадках, а їхні координати передавали через месенджери. Окрім цього, група збирала розвіддані про розташування пунктів базування Сил оборони, виконуючи дорозвідку у визначених окупантами місцях.

До складу групи входили двоє колишніх співробітників розформованого спецпідрозділу "Беркут" та дружина одного з них, усі - мешканці Харкова. Організатором діяльності виявився колишній "беркутівець", який раніше втік до Росії і став працювати на її спецслужби.

СБУ завчасно викрила змову, задокументувала злочини та затримала трьох учасників у Харкові. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони з доказами співпраці з ГРУ, а також боєприпаси.

Фігурантам оголошено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111) та незаконне поводження з боєприпасами (ч. 1 ст. 263).

Зловмисників взято під варту. У разі доведення вини їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

 

Фото: СБУ викрила агентурну групу російської розвідки у Харкові (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, СБУ запобігла диверсії російського агента, який намагався підпалити електропідстанцію в Кіровоградській області, що забезпечує енергопостачання військового аеродрому та інших стратегічних об’єктів регіону.

Раніше СБУ викрила настоятеля одного з храмів Харківської єпархії УПЦ (МП), якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.

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Служба безпеки УкраїниХарків