Готувала схрон для ДРГ. СБУ викрила агентурну групу російської розвідки у Харкові

За вказівками російських кураторів, схованки облаштовували переважно в лісопосадках, а їхні координати передавали через месенджери. Окрім цього, група збирала розвіддані про розташування пунктів базування Сил оборони, виконуючи дорозвідку у визначених окупантами місцях.

До складу групи входили двоє колишніх співробітників розформованого спецпідрозділу "Беркут" та дружина одного з них, усі - мешканці Харкова. Організатором діяльності виявився колишній "беркутівець", який раніше втік до Росії і став працювати на її спецслужби.

СБУ завчасно викрила змову, задокументувала злочини та затримала трьох учасників у Харкові. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони з доказами співпраці з ГРУ, а також боєприпаси.

Фігурантам оголошено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111) та незаконне поводження з боєприпасами (ч. 1 ст. 263).

Зловмисників взято під варту. У разі доведення вини їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ викрила агентурну групу російської розвідки у Харкові (t.me/SBUkr)