Готовила схрон для ДРГ. СБУ разоблачила агентурную группу российской разведки в Харькове

По указаниям российских кураторов, тайники обустраивали преимущественно в лесопосадках, а их координаты передавали через мессенджеры. Кроме этого, группа собирала разведданные о расположении пунктов базирования Сил обороны, выполняя доразведку в определенных оккупантами местах.

В состав группы входили двое бывших сотрудников расформированного спецподразделения "Беркут" и жена одного из них, все - жители Харькова. Организатором деятельности оказался бывший "беркутовец", который ранее сбежал в Россию и стал работать на ее спецслужбы.

СБУ заблаговременно разоблачила заговор, задокументировала преступления и задержала трех участников в Харькове. Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с ГРУ, а также боеприпасы.

Фигурантам объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за государственную измену, совершенную в условиях военного положения по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111) и незаконное обращение с боеприпасами (ч. 1 ст. 263).

Злоумышленники взяты под стражу. В случае доказательства вины им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ разоблачила агентурную группу российской разведки в Харькове (t.me/SBUkr)