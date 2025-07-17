Готувала ракетний удар по мерії Харкова: СБУ виявила безробітну, що працювала на росіян

Агентом РФ виявилася 45-річна місцева безробітна. Окупанти завербували її через Телеграм-канали, де вона залишала проросійські коментарі.

Завданням інформаторки було обходити територію біля адмінбудівель і перевіряти наявність військової техніки та можливу присутність підрозділів Сил оборони.

Зв’язок з російськими спецслужбістами фігурантка підтримувала через чат-бот Сергія Лебедєва, який працює на окупантів.

Що їй загрожує

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості, а також виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.