Готувала ракетний удар по мерії Харкова: СБУ виявила безробітну, що працювала на росіян

Служба безпеки України затримала коригувальницю російських ударів по Харкову. Жінка готувала ракетний удар по локації одного з підрозділів міськради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.
Агентом РФ виявилася 45-річна місцева безробітна. Окупанти завербували її через Телеграм-канали, де вона залишала проросійські коментарі.
Завданням інформаторки було обходити територію біля адмінбудівель і перевіряти наявність військової техніки та можливу присутність підрозділів Сил оборони.
Зв’язок з російськими спецслужбістами фігурантка підтримувала через чат-бот Сергія Лебедєва, який працює на окупантів.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості, а також виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що СБУ викрила агента РФ, який планував підірвати популярний готель у Рівному.
Також стало відомо, що два агенти ГУР РФ планували здійснити серію терактів на території Полтави та Дніпра. Метою була ліквідація суддів та волонтерів.
Окрім того, контррозвідка СБУ запобігла серії російських диверсій у Харкові, затримавши агента ФСБ, який готував підриви ключових електропідстанцій, що живлять місто.
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