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Готовила ракетный удар по мэрии Харькова: СБУ обнаружила безработную, работавшую на россиян

Фото: СБУ обнаружила безработную, работавшую на россиян (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

Служба безопасности Украины задержала корректировщицу российских ударов по Харькову. Женщина готовила ракетный удар по локации одного из подразделений горсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

Агентом РФ оказалась 45-летняя местная безработная. Оккупанты завербовали ее через Телеграмм-каналы, где она оставляла пророссийские комментарии.

Задачей информатора было обходить территорию возле админзданий и проверять наличие военной техники и возможное присутствие подразделений Сил обороны.

Связь с российскими спецслужбистами фигурантка поддерживала через чат-бот Сергея Лебедева, который работает на оккупантов.

Что ей грозит

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, при возможности их идентификации на местности, а также оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Борьба с агентами РФ

Напомним, что ранее сообщалось, что СБУ разоблачила агента РФ, который планировал взорвать популярный отель в Ровно.

Также стало известно, что два агента ГУР РФ планировали осуществить серию терактов на территории Полтавы и Днепра. Целью была ликвидация судей и волонтеров.

Кроме того, контрразведка СБУ предотвратила серию российских диверсий в Харькове, задержав агента ФСБ, который готовил подрывы ключевых электроподстанций, питающих город.

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Служба безопасности УкраиныХарьков