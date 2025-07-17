Готовила ракетный удар по мэрии Харькова: СБУ обнаружила безработную, работавшую на россиян

Агентом РФ оказалась 45-летняя местная безработная. Оккупанты завербовали ее через Телеграмм-каналы, где она оставляла пророссийские комментарии.

Задачей информатора было обходить территорию возле админзданий и проверять наличие военной техники и возможное присутствие подразделений Сил обороны.

Связь с российскими спецслужбистами фигурантка поддерживала через чат-бот Сергея Лебедева, который работает на оккупантов.

Что ей грозит

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, при возможности их идентификации на местности, а также оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.