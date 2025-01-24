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Готувала ракетний удар по казармах. СБУ затримала курсантку військового інституту

Фото: СБУ затримала курсантку військового інституту, яка готувала ракетний удар РФ по казармах (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала курсантку військового інституту. Вона на замовлення ФСБ РФ готувала ракетний удар по казармах своїх одногрупників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Військова контррозвідка Служби безпеки викрила агентку ФСБ, яка хотіла навести ракетний удар РФ по одному з військових інститутів України", - йдеться у повідомленні. 

Що відомо про агентку РФ?

За матеріалами справи, поплічницею окупантів виявилася курсантка, яка навчалася у цьому закладі і співпрацювала з РФ за обіцянку грошової винагороди. 
 
"Найбільше ворога цікавили координати навчальних корпусів та казарм цього інституту, який після початку повномасштабної війни передислокували із Харкова у Львівську область", - розповіли у СБУ. 

 

СБУ затримала курсантку військового інституту, яка готувала ракетний удар РФ по казармах (t.me/SBUkr)

Як встановило розслідування, вона збиралася передати ФСБ геолокації службових будівель вишу, в яких перебували інші курсанти, зокрема її одногрупники.

"За інструкцією окупантів їхня поплічниця мала самовільно залишити територію режимного об’єкта напередодні ворожого обстрілу. Потім ФСБ повинна була здійснити "евакуацію" своєї агентки з України на територію РФ, зокрема транзитом через треті країни", - додали у відомстві.

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила агентку і поетапно задокументувала її злочини. На фінальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала зловмисницю, коли вона намагалася передати координати "цілей" ФСБ і після цього втекти за межі військового інституту.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, російські агенти планували влаштувати теракт у Житомирі. Зрадники збиралися підірвати наряд поліцейських, який мав прибути за фейковим викликом.

Крім того, відомого адвоката з Дніпра підозрюють у роботі на ворожі спецслужби. Його затримали на спробі втечі за кордон.

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