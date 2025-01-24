Готовила ракетный удар по казармам. СБУ задержала курсантку военного института

"Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила агента ФСБ, которая хотела навести ракетный удар РФ по одному из военных институтов Украины", - говорится в сообщении.

Что известно о агенте РФ?

По материалам дела, пособницей оккупантов оказалась курсантка, которая училась в этом заведении и сотрудничала с РФ за обещание денежного вознаграждения.



"Больше всего врага интересовали координаты учебных корпусов и казарм этого института, который после начала полномасштабной войны передислоцировали из Харькова во Львовскую область", - рассказали в СБУ.

СБУ задержала курсантку военного института, которая готовила ракетный удар РФ по казармам (t.me/SBUkr)

Как установило расследование, она собиралась передать ФСБ геолокации служебных зданий вуза, в которых находились другие курсанты, в частности ее одногруппники.

"По инструкции оккупантов их приспешница должна была самовольно покинуть территорию режимного объекта накануне вражеского обстрела. Затем ФСБ должна была осуществить "эвакуацию" своего агента из Украины на территорию РФ, в том числе транзитом через третьи страны", - добавили в ведомстве.

Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила агентку и поэтапно задокументировала ее преступления. На финальном этапе спецоперации Служба безопасности задержала злоумышленницу, когда она пыталась передать координаты "целей" ФСБ и после этого сбежать за пределы военного института.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.