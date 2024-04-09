Готувала нові удари по Харківській області. СБУ затримала зрадницю

Що сталось

Як пише СБУ, російські терористи планували вдарити по лініях оборони й об'єктах "Укрзалізниці" у Харківській області. Ключовими цілями ворога були новозбудовані укріпрайони та логістичні шляхи Збройних сил України.

Для коригування ударів росіяни залучили місцеву жительку, яка працювала на розвідку терористів. За вказівкою зрадниця повинна були виявити, а також позначити на гугл-картах геолокації мінних полів, довготривалих оборонних точок, а також системи окопів та бліндажів. Зокрема її "завданням" було стежити за залізничними коліями, які використовують ешелони ЗСУ.

"За координатами ворожої поплічниці загарбники планували здійснити повітряні атаки з використанням крилатих ракет та керованих авіабомб. У разі вогневого ураження по потенційних цілях окупанти сподівались послабити оборону Харкова та зруйнувати залізничні шляхи переправлення на фронт особового складу, зброї та боєприпасів для ЗСУ", - додає СБУ.

Фото: СБУ затримала зрадницю, яка готувала нові удари по Харківській області (ssu.gov.ua)

Після завдання ударів зрадниця повинна була "прозвітувати" про точність обстрілів й отримати подальші інструкції щодо "евакуації" до Росії.

Кіберфахівці СБУ своєчасно викрили інформаторку, зірвали плани ворога й заблокували їй втечу.

"Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення місць базування та переміщення українських військ", - відзначає СБУ.

"Зв'язковим" виявився рідний брат зрадниці з Донецька, який воює на боці Росії на східному фронті. Для фіксації й передачі даних інформаторка обходила місцевість й після повернення додому позначала розвідувальні дані на електронних картах.

Що загрожує

Відповідно до ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України, зрадниці загрожує 8 років тюрми.