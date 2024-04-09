Готовила новые удары по Харьковской области. СБУ задержала предательницу

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали вражескую информаторку, которая готовила новые удары по Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
Что произошло
Как пишет СБУ, российские террористы планировали ударить по линиям обороны и объектам "Укрзализныци" в Харьковской области. Ключевыми целями врага были новые укрепрайоны и логистические пути Вооруженных сил Украины.
Для корректировки ударов россияне привлекли местную жительницу, которая работала на разведку террористов. По указанию предательница должна были обнаружить, а также обозначить на гугл-картах геолокации минных полей, долговременных оборонительных точек, а также системы окопов и блиндажей. В частности ее "задачей" было следить за железнодорожными путями, которые используют эшелоны ВСУ.
"По координатам вражеской соратницы захватчики планировали осуществить воздушные атаки с использованием крылатых ракет и управляемых авиабомб. В случае огневого поражения по потенциальным целям оккупанты надеялись ослабить оборону Харькова и разрушить железнодорожные пути переправки на фронт личного состава, оружия и боеприпасов для ВСУ", - добавляет СБУ.
Фото: СБУ задержала предательницу, которая готовила новые удары по Харьковской области (ssu.gov.ua)
После нанесения ударов предательница должна была "отчитаться" о точности обстрелов и получить дальнейшие инструкции по "эвакуации" в Россию.
Киберспециалисты СБУ своевременно разоблачили информаторку, сорвали планы врага и заблокировали ей побег.
"Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности мест базирования и перемещения украинских войск", - отмечает СБУ.
"Связным" оказался родной брат предательницы из Донецка, который воюет на стороне России на восточном фронте. Для фиксации и передачи данных информаторка обходила местность и по возвращении домой обозначала разведывательные данные на электронных картах.
Что грозит
Согласно ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины, предательнице грозит 8 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что правоохранители в Херсоне задержали сеть вражеских информаторов. Они готовили ракетные удары по подразделениям Сил обороны.
Также правоохранители задержали российского агента, которая шпионила за боевыми самолетами ВСУ вблизи Кривого Рога. Теперь ей грозит пожизненное заключение.
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