Готувала добровольців ще з часів АТО. Де зараз волонтерка та військова Маруся Звіробій

Що відомо про Марусю Звіробій

Маруся Звіробій (при народженні Самбул) – волонтерка, військовослужбовиця, інструкторка навчального центру десантно-штурмових військ, громадська діячка.

Народилася у 1978 році у селищі Калинівка на Київщині. Здобула журналістську освіту, але працювала приватною підприємицею – мала власну вебстудію. Також займалася рекламою й викладала дизайн. Маруся є автором відомої геральдики, зокрема емблеми Міністерства енергетики, нагрудного знаку "Шахтарська слава", гербів і прапорів Глевахи, Калинівки, Тростинки і Іванковичів.

Під час Революції Гідності Маруся брала активну участь у протестах, допомагала пораненим на Майдані. Після початку збройної агресії Росії на сході України Звіробій стала військовою волонтеркою.

"Я прийшла у війну як громадянин України, за рефлекторним позовом. Коли в наших громадян відверто бандитські структури починають стріляти, я не розумію, як можна бути громадянином України, і взагалі на це ніяк не зреагувати", – згадувала Маруся.

Маруся Звіробій (фото: Facebook/ Маруся Звіробій)

Як з'явився "Марусин полігон"

У 2014 році Маруся стала заступницею керівника "Правого сектора" Київської області Ігоря "Тополі" Мазура, влітку того ж року вона організувала військовий вишкіл "Марусин полігон", де професійні інструктори на волонтерській основі навчали військової справи контрактників ЗСУ та добровольців, які мали відправлятись у зону АТО.

"У нас у "Правому секторі" були добровольці, і коли починалася тема із Кримом, то зібралася група охочих їхати туди. Ми уже перед цим пережили Майдан і побачили, що люди взагалі далекі від зброї в разі агресії можуть встати на захист. Це означає, що їх усіх треба вчити, і хлопців і дівчат будь-якого віку. Я зрозуміла, що я маю допомогти знайти для них спеціалістів, які з нуля навчать їх азам військової справи", – розповідала Маруся

Звіробій з однодумцями знайшли територію під полігон поблизу Києва та спеціалістів-волонтерів для навчання. Кожних вихідних туди почали з'їжджатись люди із різних куточків України для підготовки. Крім військовослужбовців, там навчали також і цивільних.

У 2015 році Звіробій з командою почала готувати бійців 79 бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Цей підрозділ прозвали "Марусині ведмеді". Вони виконували бойові завдання в селі Піски Донецької області під час АТО, а вже під час повномасштабного вторгнення – у Києві та Ірпені.

Маруся під час вишколу на полігоні (фото: Еспресо)

У 2016 році Маруся підписала контракт із ЗСУ і стала командиром мобільної інструкторської групи десанту "Марусині ведмеді" 199-го навчального центру ДШВ. Наступного року виконувала завдання на Світлодарській дузі. У 2018-2019 роках за контрактом служила в 132 окремому розвідувальному батальйоні десантно-штурмових військ, виконувала завдання на Маріупольському напрямку.

За свій вклад у боротьбу проти ворогів Маруся отримала відзнаку президента України "За гуманітарну участь в антитерористичній операції" та орден "Народний Герой України".

24 лютого 2022 року весь постійний особовий склад Марусиного полігону приєднався до різного роду військ Збройних сил України.

Маруся Звіробій під час святкування Дня прапора (фото: Facebook/ Маруся Звіробій)

Про конфлікт із владою

У листопаді 2019 року проти Марусі Звіробій ГПУ відкрила кримінальне провадження. Причиною цього стало відео, на якому вона із депутаткою "Європейської солідарності" Софією Фединою жорстко розкритикували президента Володимира Зеленського, який напередодні на підвищених тонах спілкувався із добровольцями, які були проти розведення військ.

Тоді у будинку Звіробій провели обшук, Маруся заявила про порушення процедури, бо під час цього там не було адвоката, а також процес заборонили знімати на відео.

У лютому 2020 року ДБР повідомило про підозру Звіробій щодо її "погроз" президенту, далі суд зобов'язав її здати закордонний паспорт та носити електронний браслет, а також обрав запобіжний захід у формі особистого зобов'язання терміном до 9 квітня. У травні Печерський суд Києва не продовжив запобіжний захід. У багатьох ЗМІ цей інцидент розцінили як політичне гоніння.

У кінці 2020 році Маруся Звіробій заявила про приєднання до партії "Європейська солідарність", вона висунула свою кандидатуру на довиборах народного депутата ВРУ, але згодом "знялась" на користь Руслана Кошулинського зі "Свободи".

Де зараз Маруся Звіробій

Після початку повномасштабного вторгнення Маруся знову стала на захист України. Спершу вона долучилась до ТРО, згодом перейшла у ДШВ.

"24 лютого я не проходила службу і після перших же бомбардувань, відправивши родину (Маруся виховує доньку – Ред.) в безпечне місце, стала до лав ТРО та почала набирати роту. Мали 55 бійців, тренувались під обстрілами, працювали в Подільському районі в співпраці з місцевою поліцією та СБУ по викликах на групи ДРГ, ставили свої блокпости, мінували підступи до Києва, набували бойового досвіду в Ірпені перед зачисткою міста. Графік був скажений, але "ведмеді" виконували всі поставлені керівництвом задачі", – розповідала згодом Маруся про початок війни.

Маруся під час повномасштабного вторгнення стала на захист країни (фото: Facebook/ Маруся Звіробій)

Під час бойового завдання влітку 2023 року Маруся отримала поранення у ногу на Бахмутському напрямку, після чого їй довелося пройти реабілітацію, але вона знову повернулась на фронт. Наприкінці серпня того ж року під час штурму Роботиного загинув її коханий – розвідник Максим Нікітенко. Про свою втрату Звіробій не говорить публічно, натомість у соцмережах вона часто дає оцінку поточним подіям.

"Що б вам не розповідали, але без забезпечення жоден, навіть найталановитіший генерал, війну не виграє. А забезпечити ресурс для ведення війни, це завжди відповідальність політиків. Або їх провина, у випадку здачі територій. Бо ще жодна саперна лопатка, хоч би на якій мотивації, танків не зупинила. І кількістю мобілізаційних голів це не поправиш", – висловилась нещодавно Звіробій про ситуацію на Покровському напрямку.

Маруся з побратимами (фото: Facebook/ Маруся Звіробій)

Маруся неодноразово наголошувала, що влада має працювати із населення і кожен українець має докладати максимум зусиль до наближення перемоги.

"Впевнена, що наша перемога настане швидше, якщо всі братимуть участь в обороні. Кожен громадянин щоденно має ставити собі питання: що я особисто роблю в цю хвилину для того, аби Україна перемогла у війні? Чим я допомагаю, допоки земляки воюють за майбутнє моїх дітей? Якщо тебе не бомблять і ти просто сидиш чекаєш, коли для тебе без тебе переможуть – то ти сміття, а не громадянин", – заявила Звіробій.

Днями Маруся поділилась інформацією із підписниками, що виконувала завдання на новому напрямку – на Харківщині, але деталей операції вона не розкрила.

Маруся під Покровськом (фото: Facebook/ Маруся Звіробій)