Готовила добровольцев еще со времен АТО. Где сейчас волонтер и военная Маруся Зверобой

Что известно о Марусе Зверобой

Маруся Зверобой (при рождении Самбул) – волонтер, военнослужащая, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск, общественный деятель.

Родилась Маруся в 1978 году в поселке Калиновка Киевской области. Получила журналистское образование, но работала частной предпринимательницей – имела собственную вебстудию. Также занималась рекламой и преподавала дизайн. Маруся является автором известной геральдики, в частности, эмблемы Министерства энергетики, нагрудного знака "Шахтерская слава", гербов и флагов Глевахи, Калиновки, Тростинки и Иванковичей.

Во время Революции Достоинства Маруся активно участвовала в протестах, помогала раненым на Майдане. После начала вооруженной агрессии России на востоке Украины Зверобой стала военным волонтером.

"Я пришла в войну как гражданин Украины, по рефлекторному зову. Когда у наших граждан откровенно бандитские структуры начинают стрелять, я не понимаю, как можно быть гражданином Украины, и вообще на это никак не среагировать", –вспоминала Маруся.

Маруся Зверобой (фото: Facebook/ Маруся Зверобой)

Как появился "Марусин полигон"

В 2014 году Маруся стала заместителем руководителя "Правого сектора" Киевской области Игоря "Тополи" Мазура, летом того же года она организовала военную подготовку на "Марусином полигоне", где профессиональные инструкторы на волонтерской основе обучали военному делу контрактников ВСУ и добровольцев, которые должны были отправляться в зону АТО.

"У нас в "Правом секторе" были добровольцы, и когда начиналась тема с Крымом, то собралась группа желающих ехать туда. Мы перед этим пережили Майдан и увидели, что люди вообще далеки от оружия в случае агрессии могут встать на защиту. Это значит, что их всех надо учить, и парней, и девушек всех возрастов. Я поняла, что я должна помочь найти для них специалистов, которые с нуля научат их азам военного дела", – рассказывала Маруся.

Зверобой с единомышленниками нашли территорию под полигон возле Киева и специалистов-волонтеров для обучения. Каждые выходные туда начали съезжаться люди из разных уголков Украины для подготовки. Кроме военнослужащих, там обучали также и гражданских.

В 2015 году Зверобой с командой начала готовить бойцов 79 бригады десантно-штурмовых войск ВСУ. Это подразделение прозвали "Медведи Маруси". Они выполняли боевые задания в селе Пески Донецкой области во время АТО, а уже во время полномасштабного вторжения – в Киеве и Ирпени.

Маруся во время подготовки на полигоне (фото: Эспрессо)

В 2016 году Маруся подписала контракт с ВСУ и стала командиром мобильной инструкторской группы десанта "Медведи Маруси" 199-го учебного центра ДШВ. В следующем году она выполняла задачи на Светлодарской дуге. В 2018-2019 годах по контракту служила в 132 отдельном разведывательном батальоне десантно-штурмовых войск, выполняла задачи на Мариупольском направлении.

За свой вклад в борьбу против врагов Маруся получила награду президента Украины "За гуманитарное участие в антитеррористической операции" и орден "Народный Герой Украины".

24 февраля 2022 года весь постоянный личный состав Марусиного полигона присоединился к разного рода войскам Вооруженных сил Украины.

Маруся Зверобой во время празднования Дня флага (фото: Facebook/ Маруся Зверобой)

О конфликте с властью

В ноябре 2019 года против Маруси Зверобой ГПУ открыла уголовное производство. Причиной этого стало видео, на котором она с депутатом "Европейской солидарности" Софией Фединой жестко раскритиковали президента Владимира Зеленского, который накануне на повышенных тонах общался с добровольцами, что были против разведения войск.

Тогда в доме Зверобой провели обыск, Маруся заявила о нарушении процедуры, потому что во время этого там не было адвоката, а также процесс запретили снимать на видео.

В феврале 2020 года ДБР сообщило о подозрении Зверобой по поводу ее "угроз" президенту, далее суд обязал ее сдать загранпаспорт и носить электронный браслет, а также избрал меру пресечения в форме личного обязательства сроком до 9 апреля. Но в мае Печерский суд Киева не продлил меру пресечения. Во многих СМИ этот инцидент расценили как политическое гонение.

В конце 2020 года Маруся Зверобой заявила о присоединении к партии "Европейская солидарность", она выдвинула свою кандидатуру на довыборах народного депутата ВРУ, но потом "снялась" в пользу Руслана Кошулинского со "Свободы".

Где сейчас Маруся Зверобой

После начала полномасштабного вторжения Маруся снова стала на защиту Украины. Сначала она присоединилась к ТРО, потом перешла в ДШВ.

"24 февраля я не проходила службу и после первых же бомбардировок, отправив семью (Маруся воспитывает дочь – Ред.) в безопасное место, стала в ряды ТРО и начала набирать роту. Мы имели 55 бойцов, тренировались под обстрелами, работали в Подольском районе в сотрудничестве с местной полицией и СБУ по вызовам на группы ДРГ, ставили свои блокпосты, минировали подступы к Киеву, приобретали боевой опыт в Ирпени перед зачисткой города. График был бешеный, но "медведи" выполняли все поставленные руководством задачи", – рассказывала Маруся о начале войны.

Маруся во время полномасштабного вторжения стала на защиту страны (фото: Facebook/ Маруся Зверобой)

Во время боевого задания летом 2023 года Маруся получила ранение в ногу на Бахмутском направлении, после чего ей пришлось пройти реабилитацию и она снова вернулась на фронт. В конце августа того же года во время штурма Роботиного погиб ее любимый – разведчик Максим Никитенко. О своей потере Зверобой не говорит публично, при этом в соцсетях она часто дает оценку текущим событиям.

"Что бы вам ни рассказывали, но без обеспечения ни один, даже самый талантливый генерал, войну не выиграет. А обеспечить ресурс для ведения войны, это всегда ответственность политиков. Или их вина, в случае сдачи территорий. Потому что еще ни одна саперная лопатка, хоть бы на какой мотивации, танков не остановила. И количеством мобилизационных голов это не поправишь", – высказалась недавно Зверобой о ситуации на Покровском направлении.

Маруся с побратимами (фото: Facebook/ Маруся Зверобой)

Маруся неоднократно отмечала, что власть должна работать с населения и каждый украинец должен прилагать максимум усилий для приближения победы.

"Уверена, что наша победа наступит быстрее, если все будут участвовать в обороне. Каждый гражданин ежедневно должен задавать себе вопрос: что я лично делаю в эту минуту для того, чтобы Украина победила в войне? Чем я помогаю, пока земляки воюют за будущее моих детей? Если тебя не бомбят и ты просто сидишь ждешь, когда тебе без тебя победят – то ты мусор, а не гражданин", – заявила Зверобой.

На днях Маруся поделилась информацией с подписчиками, что выполняла задачи на новом направлении – в Харьковской области, но деталей операции она не раскрыла.

Маруся под Покровском (фото: Facebook/ Маруся Зверобой)