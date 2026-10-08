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Готуємо відповіді РФ на нову хвилю ескалації: Зеленський після доповіді Поклада і Паліси

19:22 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com_zelenskyy.official)

Україна готує відповіді на російську ескалацію та активно працює з міжнародними партнерами для посилення системи протиповітряної оборони та підтримки авіації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За словами глави держави, під час доповіді керівника СБУ Олександра Поклада та заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси було визначено першочергові кроки для протидії діям ворога.

Україна за всіма доступними каналами співпрацює з партнерами, які мають можливість надати додаткову підтримку пакетами ППО та амуніцією для винищувачів F-16.

"Готуємо наші відповіді на цю хвилю російської ескалації. Працюємо з партнерами, які можуть надати Україні додаткову підтримку пакетами ППО та амуніції для F-16. Вдячний кожній країні, яка готова допомогти", - зазначив Зеленський.

Окрему увагу під час доповіді приділили забезпеченню українських захисників на передовій та реалізації запитів безпосередньо з лінії фронту.

"Ми продовжуємо виконувати запити командирів бойових корпусів і бригад, які хлопці висловлювали під час зустрічей на фронті", - підкреслив президент.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський закликав США надати Україні можливість використовувати Starlink над територією Росії, заявивши, що перевага в небі може змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Водночас президент анонсував новий раунд переговорів української та американської делегацій, який відбудеться 9 та 10 жовтня у США.

Сторони обговорять подальшу підтримку України та тиск на Росію.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяУкраїнаВійна в Україні