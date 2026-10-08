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Готовим ответы РФ на новую волну эскалации: Зеленский после доклада Поклада и Палисы

19:22 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)

Украина готовит ответы на российскую эскалацию и активно работает с международными партнерами по усилению системы противовоздушной обороны и поддержки авиации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По словам главы государства, в ходе доклада руководителя СБУ Александра Поклада и заместителя руководителя Офиса Президента Павла Палисы были определены первоочередные шаги по противодействию действиям врага.

Украина по всем доступным каналам сотрудничает с партнерами, имеющими возможность оказать дополнительную поддержку пакетами ПВО и амуницией для истребителей F-16.

"Готовим наши ответы на эту волну российской эскалации. Работаем с партнерами, которые могут предоставить Украине дополнительную поддержку пакетами ПВО и амуниции для F-16. Благодарен каждой стране, которая готова помочь", - отметил Зеленский.

Отдельное внимание во время доклада было уделено обеспечению украинских защитников на передовой и реализации запросов непосредственно с линии фронта.

"Мы продолжаем выполнять запросы командиров боевых корпусов и бригад, которые ребята высказывали в ходе встречи на фронте", - подчеркнул президент.

Напомним, что Владимир Зеленский призвал США предоставить Украине возможность использовать Starlink над территорией России, заявив, что превосходство в небе может вынудить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

В то же время, президент анонсировал новый раунд переговоров украинской и американской делегаций, который состоится 9 и 10 октября в США.

Стороны обсудят дальнейшую поддержку Украины и давление на Россию.

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