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Зеленський: дайте Україні перевагу в небі - і Путін сяде за стіл переговорів

14:53 08.10.2026 Чт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Зеленський: дайте Україні перевагу в небі - і Путін сяде за стіл переговорів Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Президент Володимир Зеленський закликав США дозволити Україні використовувати Starlink над територією Росії. Це змусить російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського у коментарі Новини.LІVE.

Президент закликав США допомогти Україні захистити небо та надати необхідні можливості Starlink.

Він навів приклад Ізраїлю, який повністю контролював небо над Іраном.

"Відкрийте Starlink для України. Ви ж відкрили, коли Ірану відповідали? Все там працювало. Ізраїль повністю контролював небо над Іраном. Значить, коли вам потрібно, то воно працює?", - сказав глава держави.

Водночас президент заявив, що Китай наближається до створення альтернативи Starlink, яку передає Росії.

За його словами, Україна обговорює цю загрозу з партнерами. Європейці також розробляють подібні системи й готові допомагати, але поки не настільки близькі до потрібного результату.

"І я відверто говорив: Дайте нам, допоможіть нам захистити небо і домінувати там, і тоді Путін сяде за стіл переговорів", - наголосив Зеленський.

Президент переконаний, що США вже мають необхідні можливості для такої допомоги.

Зволікання на тлі китайських розробок для Росії він назвав небажанням діяти, а не дипломатичним глухим кутом, про який раніше заявляв держсекретар США Марко Рубіо.

Нагадаємо, в Україні вже розпочався процес створення власної супутникової системи, схожої на Starlink.

Причиною розробки стало те, що США відмовляються надати Україні можливість використання супутникового інтернету Starlink для ударів по Росії.

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