"Готуємо відповідь для ворога". Зеленський поговорив з Сирським, Будановим та Малюком

Зеленський провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, який доповів про ситуацію на фронті. Вони обговорили планування подальших дій українських сил.

Міністр оборони Умєров доповів щодо ситуації з боєприпасами.

Також була окрема розмова Зеленського з головою СБУ Василем Малюком, керівником ГУР Кирилом Будановим, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком щодо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

"Росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога - дуже конкретну і справедливу", - наголосив президент.