"Готуємо відповідь для ворога". Зеленський поговорив з Сирським, Будановим та Малюком

Президент України Володимир Зеленський поговорив з військовим командуванням. Також глава держави також заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram.
Зеленський провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, який доповів про ситуацію на фронті. Вони обговорили планування подальших дій українських сил.
Міністр оборони Умєров доповів щодо ситуації з боєприпасами.
Також була окрема розмова Зеленського з головою СБУ Василем Малюком, керівником ГУР Кирилом Будановим, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком щодо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.
"Росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога - дуже конкретну і справедливу", - наголосив президент.
Російські окупаційні війська останніми днями посилили обстріли Харкова та області. На тлі цього загарбники також почали знову атакувати українську енергетику.
Ситуація у Харкові складна, місто щодня перебуває під обстрілами. Крім того, у Харкові та області діють відключення світла. Сьогодні, 7 квітня, енергетики посилили графіки відключення, оскільки ворог вдарив по об’єкту високовольтної мережі "Укренерго".
Вдень російська армія вчергове обстріляла Харків, внаслідок чого четверо осіб отримали поранення.
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