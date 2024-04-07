"Готовим ответ для врага". Зеленский поговорил с Сырским, Будановым и Малюком

Харьков под обстрелами

Российские оккупационные войска в последние дни усилили обстрелы Харькова и области. На фоне этого захватчики также начали снова атаковать украинскую энергетику.

Ситуация в Харькове сложная, город каждый день находится под обстрелами. Кроме того, в Харькове и области действуют отключения света. Сегодня, 7 апреля, энергетики усилили графики отключения, поскольку враг ударил по объекту высоковольтной сети "Укрэнерго".

Днем российская армия в очередной раз обстреляла Харьков, в результате чего четыре человека получили ранения.

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