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Готує резерв для фронту. РФ формує нові військові частини та підрозділи окупантів

Фото: стратегічний резерв військових готує РФ для фронту (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія зайнялася підготовкою стратегічного резерву військових для фронту. Нові підрозділи та військові частини будуть приведені у бойову готовність не раніше початку наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час брифінгу заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.

За його словами, наразі противник формує нові військові частини та підрозділи у складі 25-ї загальновійськової армії центрального військового округу та 40-го армійського корпусу південного військового округу.

"Ці сили можуть бути застосовані як стратегічний резерв", - зазначив Громов.

За даними Генштабу, до складу 25-ї армії будуть входити мотострілецька дивізія, дві мотострілецькі та одна танкова бригади. До складу 40-го армійського корпусу – мотострілецька дивізія та бригада.

"Можливі терміни їх готовності - не раніше початку наступного року. А строки перекидання до кордонів України залежатимуть від рівня готовності до ведення бойових дій", - заспокоїв представник Генштабу.

Втрати РФ в Україні

На ранок середи, 5 липня, українські військові ліквідували за добу 670 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 231 700 військових. При цьому тиждень тому заступник міністра оборони Ганна Маляр розповідала, що втрати російських окупантів у війні зростають майже щодня.

При цьому, за даними рейтингу Global Firepower, втрати Росії у війні в Україні є найбільшими втратами в будь-якій війні з часів Другої світової. Зокрема РФ втратила в Україні військо, як у 16 армій країн НАТО.

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