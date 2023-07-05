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Готовит резерв для фронта. РФ формирует новые воинские части и подразделения оккупантов

Фото: стратегический резерв военных готовит РФ для фронта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия занялась подготовкой стратегического резерва военных для фронта. Новые подразделения и воинские части будут приведены в боевую готовность не ранее начала следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление во время брифинга заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

По его словам, в настоящее время противник формирует новые военные части и подразделения в составе 25-й общевойсковой армии центрального военного округа и 40-го армейского корпуса южного военного округа.

"Эти силы могут быть применены как стратегический резерв", - отметил Громов.

По данным Генштаба, в состав 25-й армии будут входить мотострелковая дивизия, две мотострелковые и одна танковая бригады. В состав 40-го армейского корпуса - мотострелковая дивизия и бригада.

"Возможные сроки их готовности - не ранее начала следующего года. А сроки переброски к границам Украины будут зависеть от уровня готовности к ведению боевых действий", - успокоил представитель Генштаба.

Потери РФ в Украине

На утро среды, 5 июля, украинские военные ликвидировали за сутки 670 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 231700 военных. При этом, неделю назад заместитель министра обороны Анна Маляр рассказывала, что потери российских оккупантов в войне растут почти каждый день.

При этом, по данным рейтинга Global Firepower, потери России в войне в Украине являются наибольшими потерями в любой войне со времен Второй мировой. В частности, РФ потеряла в Украине войско, как у 16 армий стран НАТО.

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Война в Украине