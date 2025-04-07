Готує платіжну революцію: Євросоюз може створити альтернативу Visa і PayPal

Європа має позбутись залежності від американських і китайських платформ, таких як Visa, Mastercard, PayPal і Alipay та провести платіжну революцію.
Про це заявила президент Європейського центрального банку Крістін Лагард повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Today.
За її словами, Європа повинна створити власну альтернативу для забезпечення фінансового суверенітету. На її думку, повністю уніфікований ринок капіталу може прокласти шлях до глибшої фіскальної інтеграції, з потенційною доданою вартістю до 3 трильйонів євро щорічно.
Лагард підкреслила залежність Європи від іноземної інфраструктури цифрових платежів.
"Visa, MasterCard, PayPal і Alipay контролюються американськими або китайськими компаніями. Ми повинні переконатися, що існує європейська пропозиція", - зазначила вона.
Її слова відбулися на фоні ініціативи ЄС зі створення єдиного ринку капіталу в країнах ЄС. Це має полегшити інвестиції та забезпечення кращого доступу до фінансування для компаній, а громадянам - допомогти заощаджувати ефективніше.
Втім, створення європейської альтернативи Visa та Mastercard стикається з серйозними викликами.
Серед них:
Нещодавно президент США Трамп запровадив масштабні мита на імпортні товари проти всіх країни. Під тарифну програму потрапила також і Україна, проти якої було введено мито на рівні 10%.
В уряді України наголосили, що відповідний сценарій, є складним, але не критичним. ЄС та Китай, своєю чергою, одразу пригрозити Штатами контрзаходами.
А вже сьогодні Трамп почав вимагати від Європи "репарації за минулі роки".
Більше про тарифи Трампа та як це б'є по світових ринках - у матеріалі РБК-Україна.
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