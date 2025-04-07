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Готує платіжну революцію: Євросоюз може створити альтернативу Visa і PayPal

Фото: президент Європейського центрального банку Крістін Лагард (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Європа має позбутись залежності від американських і китайських платформ, таких як Visa, Mastercard, PayPal і Alipay та провести платіжну революцію.

Про це заявила президент Європейського центрального банку Крістін Лагард повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Today.

За її словами, Європа повинна створити власну альтернативу для забезпечення фінансового суверенітету. На її думку, повністю уніфікований ринок капіталу може прокласти шлях до глибшої фіскальної інтеграції, з потенційною доданою вартістю до 3 трильйонів євро щорічно.

Лагард підкреслила залежність Європи від іноземної інфраструктури цифрових платежів.

"Visa, MasterCard, PayPal і Alipay контролюються американськими або китайськими компаніями. Ми повинні переконатися, що існує європейська пропозиція", - зазначила вона.

Її слова відбулися на фоні ініціативи ЄС зі створення єдиного ринку капіталу в країнах ЄС. Це має полегшити інвестиції та забезпечення кращого доступу до фінансування для компаній, а громадянам - допомогти заощаджувати ефективніше.

Втім, створення європейської альтернативи Visa та Mastercard стикається з серйозними викликами.

Серед них:

  • низькі комісії за обмін в Європі ускладнюють досягнення прибутковості;
  • для створення інфраструктури, здатної конкурувати з глобальними гравцями, потрібні значні початкові інвестиції;
  • перешкоди на шляху впровадження включають зміну поведінки споживачів і продавців, а також переконання банків підтримати нову систему;
  • технічна складність, особливо в питаннях безпеки, захисту від шахрайства та транскордонної сумісності;
  • управління та координація, оскільки державам-членам та установам необхідно буде узгодити виконання та нагляд.

Торгівельна війна США

Нещодавно президент США Трамп запровадив масштабні мита на імпортні товари проти всіх країни. Під тарифну програму потрапила також і Україна, проти якої було введено мито на рівні 10%.

В уряді України наголосили, що відповідний сценарій, є складним, але не критичним. ЄС та Китай, своєю чергою, одразу пригрозити Штатами контрзаходами.

А вже сьогодні Трамп почав вимагати від Європи "репарації за минулі роки".

Більше про тарифи Трампа та як це б'є по світових ринках - у матеріалі РБК-Україна.

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