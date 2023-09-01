Готує фейкові "вибори" в окупації та їхні "результати": голова російської ЦВК отримала підозру

За наявними даними, РФ планує провести фейкове "голосування" у першій половині вересня цього року.

Так, Памфілова сприяє вищому військово-політичному керівництву РФ у "легалізації" окупаційного режиму в тимчасово окупованих регіонах України.

Зазначається, що до злочинної діяльності Памфілова залучила свого заступника Миколу Булаєва та секретаря російського відомства Наталію Бударіну.

За даними слідства, всі троє посадовців виконують завдання Кремля щодо створення "зовнішньої" видимості "виборчого процесу" в тимчасово захоплених районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Для цього вони створюють там окупаційні "тервиборчкоми", до складу яких залучають місцевих зрадників і колаборантів.

Повідомляється, що наступним завданням фігурантів під керівництвом Памфілової є повна фальсифікація результатів псевдовиборів на користь маріонеткових "кандидатів", яких висуває Москва.

"Щоб "намалювати" потрібну кількість "голосів", керівництво центрвиборчкому РФ буде використовувати свій "досвід" організації фейкових плебісцитів в окупованій частині України у 2022 році. Тоді російська чиновниця разом зі своїми підлеглими проводила незаконні референдуми щодо "приєднання" до РФ захоплених територій на півдні та сході нашої держави", - зазначають в СБУ.

За всіма викритими фактами слідчі повідомили Памфіловій та двом її спільникам про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

"Вибори" на окупованих територіях

10 вересня у Росії пройдуть вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Проте окупанти хочуть провести псевдоголосування і на окупованих територіях України.

Британська розвідка зазначала, що Росія хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", тому планує організувати фейкові "вибори" того ж дня, що й вибори у країні-агресорі.

Зазначимо, що наприкінці травня у Росії внесли зміни до закону, який, зокрема, дозволяє проводити "вибори" на окупованих територіях.

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